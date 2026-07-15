Yapay zeka yatırımlarının şirketlerin gelir modellerini değiştirmesi, teknoloji devlerinde dengeleri sarsmaya devam ediyor. IBM hisseleri, beklentilerin altında kalan gelir tahmini sonrası yüzde 25'in üzerinde değer kaybederken, şirketin piyasa değerinden işlem başlangıcında 68 milyar dolardan fazla silindi. Satışların gün sonuna kadar sürmesi halinde IBM, 1968'den bu yana en büyük tek günlük değer kaybını yaşamış olacak.

GELİR BEKLENTİSİ PİYASANIN ALTINDA KALDI

IBM, ikinci çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 17,2 milyar dolar olarak açıkladı. Bu rakam, analistlerin 17,9 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı.

Şirketin zayıf gelir tahmini, yatırımcıların satışa yönelmesine neden olurken, hisselerde sert değer kaybı yaşandı.

CEO: "BU ÇEYREKTE TÖKEZLEDİK"

IBM CEO'su Arvind Krishna, şirketin yapay zeka dönüşümüne beklenenden daha yavaş uyum sağladığını kabul etti.

Krishna, "Bu çeyrekte tökezledik, yeterince hızlı adapte olamadık." ifadelerini kullanırken, müşterilerin harcamalarını geleneksel yazılım ve danışmanlık hizmetlerinden yapay zeka altyapısına kaydırmasının finansal sonuçları etkilediğini söyledi.

SATIŞ DALGASI TEKNOLOJİ HİSSELERİNE YAYILDI

IBM'deki sert düşüş, teknoloji sektörünün geneline de yansıdı.

ABD'de Oracle hisseleri yüzde 1,3, Accenture yüzde 2,1, Microsoft yüzde 1,5 ve Salesforce yüzde 2,5 değer kaybetti.

İngiltere tarafında ise Relx yüzde 2,4, Sage yüzde 1,7 ve London Stock Exchange Group yüzde 0,9 geriledi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Teknoloji şirketleri, yapay zekâ yatırımlarını hızlandırırken yatırım harcamalarının yönü de değişmeye devam ediyor. Şirketler, geleneksel yazılım ve danışmanlık bütçelerinin önemli bölümünü yapay zeka altyapılarına aktarıyor.

Piyasa tahminlerine göre Meta, Alphabet ve Microsoft'un yapay zeka odaklı sermaye harcamalarının bu yıl 800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2025-2030 döneminde ise bu alandaki yatırımların yıllık ortalama yüzde 20 büyüyeceği öngörülüyor.

YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ TEKNOLOJİ DEVLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Uzmanlara göre üretken yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaşması, teknoloji şirketlerinin gelir modellerini yeniden şekillendiriyor. Kurumsal müşterilerin yatırımlarını altyapı ve yapay zeka çözümlerine kaydırması, geleneksel yazılım ve danışmanlık gelirlerinde baskı oluştururken, sektör genelinde rekabeti de artırıyor.