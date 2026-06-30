BofA Teknik Araştırma Başkanı Paul Ciana, mart ayındaki dip seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 17 değer kazanan S&P 500 endeksinde yükseliş ivmesinin sona yaklaştığını ve piyasada ciddi bir yorulma sinyali baş gösterdiğini açıkladı.

Özellikle 2 Haziran'da test edilen zirvenin ardından endeksin momentum kaybettiğini belirten Paul Ciana, önümüzdeki aylarda S&P 500’de yüzde 7,6 oranında bir geri çekilme beklendiğini duyurdu.

Ciana’nın teknik analizlerine göre endeksin öncelikli hedef seviyesi 6.850 puan olarak öne çıkıyor. Ünlü analist, yatırımcılara olası sert düşüşlere karşı korunma pozisyonlarını artırma çağrısında bulundu.

JEOPOLİTİK RAHATLAMA SONRASI "DALGALI" DÖNEM

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından küresel piyasalarda yaşanan rahatlama dalgasının yerini yüksek oynaklığa (volatiliteye) bıraktığını ifade eden BofA analisti, hisse senetlerinin oldukça yüksek değerlemelere ulaştığına dikkat çekti.

Ciana, beklenen ayı piyasası düzeltmesinin tek seferde değil; önümüzdeki aylarda üç aşamalı ve dalgalı bir şekilde gerçekleşeceğini öngörüyor.

TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİ İÇİN "SAVUNMACI STRATEJİ" ÖNERİSİ

Yatırımcıların portföylerini acilen gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Paul Ciana, şu stratejik tavsiyelerde bulundu:

• Defansif Yaklaşım: Temmuz-eylül (üçüncü çeyrek) döneminde yüksek riskli varlıklar yerine daha savunmacı (defansif) hisse ve enstrümanlara geçiş yapılmalı.

• Risk Yönetimi: Mevcut piyasa koşullarında kısa vadeli ve agresif kazanç arayışları yerine, sermayeyi korumaya yönelik risk yönetimine odaklanılmalı.

BofA’dan gelen bu defansif uyarının ardından, küresel fon yöneticilerinin yaz döneminde portföy dağılımlarında nakit oranını artırıp artırmayacağı merakla bekleniyor.

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