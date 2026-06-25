Yapay zeka çılgınlığının sürüklediği NASDAQ 100 endeksindeki köpüklenmeyi ölçen balon risk göstergesinin (BRI) 0.8 kritik eşiğine tırmanması, "Rüya bitiyor mu, teknoloji balonu patlayacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"TEHLİKELİ" SEVİYELERE ULAŞTI

Bank of America (BofA) türev ekibi, teknoloji hisselerinin kalbi konumundaki NASDAQ 100 endeksindeki değerleme baskılarının "tehlikeli" seviyelere ulaştığını ilan etti.

Özellikle mart ayının sonundan bu yana durmaksızın yükselen ve tam yüzde 32 oranında fırlayan NASDAQ 100, uzmanlara göre artık rasyonel sınırların ötesinde bir fiyatlamayla karşı karşıya.

BRI GÖSTERGESİ NASIL ÇALIŞIR?

• Ölçüm Kriterleri: Getiri, oynaklık (volatilite), ivme ve piyasa kırılganlığı olmak üzere 4 temel boyutu analiz eder.

• Değer Aralığı: 0 ile 1 arasında skor üretir. "0" tamamen risksiz ve dengeli bir piyasayı temsil ederken, "1" aşırı şişmiş, patlamaya hazır bir varlık balonuna işaret eder.

Banka tarafından yapılan son hesaplamalarda, NASDAQ 100 endeksinin BRI puanı 0.8 seviyesine fırladı.

Analistler, bu kritik eşiğin aşılmasının piyasadaki "çift yönlü riskleri" (ani ve sert çöküş ihtimalini) dramatik şekilde artırdığı konusunda hemfikir.

Tarihsel veriler de bu endişeyi destekliyor; geçmişte küresel ekonomiyi sarsan büyük varlık balonlarının zirve noktalarında hep bu ve benzeri yüksek BRI okumaları kaydedilmişti.

• NASDAQ 100: BRI skoru 0.8 (Aşırı Riskli / Balon Bölgesi)

• S&P 500: BRI skoru oldukça düşük ve dengeli (Güvenli Bölge)

Özellikle yarı iletken ve çip üreticileri öncülüğünde yaşanan bu küresel şişme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin duruşuna rağmen devam ederken, gözler yerel piyasaya, yani BIST teknoloji endeksine (XUTEK) çevrildi.

Küresel ölçekte yükselen bu risk sinyallerinin, Borsa İstanbul’daki teknoloji hisselerinde bir realizasyon dalgasını tetikleme ihtimali yakından takip ediliyor.

BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİNDE GÜNCEL GRAFİK

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören teknoloji şirketlerini barındıran BIST teknoloji endeksi, son seans dalgalanmalarının ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Güncel teknik grafik verilerine göre endeks, saat 12:00 itibarıyla yüzde 3,32 artıda kayda geçti.

Son dönemde küresel teknoloji piyasalarından gelen makroekonomik sinyallerle yön arayışında olan endeks, kritik eşikleri aşmış görünüyor.

UZUN VADELİ GÜÇ KORUNUYOR: YILLIK GETİRİ YÜZDE 144

BIST teknoloji endeksinin orta ve uzun vadeli grafiği yatırımcısını üzmüş değil. Endeksin değişim oranları incelendiğinde yerel teknoloji sektörünün gücü net bir şekilde ortaya çıkıyor:

• Haftalık Getiri: +yüzde 5,01

• Aylık Getiri: +yüzde 8,93

• Yıllık Getiri: +yüzde 144,58

XUTEK, yıl içinde en düşük 28.517,25 seviyesini görürken, zirvesini 53.076,38 puan ile yine bugün tazeledi ve ardından gelen satışlarla dengelendi.

Teknik grafikler, şubat ayından bu yana yükselen kanal içindeki hareketin sürdüğünü ancak mayıs-haziran dönemindeki volatilitenin (oynaklığın) arttığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

HİSSE BAZLI AYRIŞMALAR: ASELSAN DİRENİYOR, EMPAE TABAN

XUTEK endeksine dahil hisselerde ise bugün tam anlamıyla tam bir ayrışma hakim. Küresel teknoloji ve savunma sanayii entegrasyonunun güçlü ismi ASELSAN (ASELS), yüzde 5,44 primle 387,5 TL seviyesine yükseldi ve endeksi ayakta tutan en önemli aktör oldu.

• Pozitif Ayrışanlar: LINK yüzde 3,70, PKART yüzde 3,21, SDTTR yüzde 2,95 ve ALTNY yüzde 2,54 yükselişle günü pozitif tarafta göğüsleyen diğer dikkat çekici teknoloji şirketleri oldu.

• Sert Düşenler: Günün en çarpıcı hareketi ise EMPAE tahtasında yaşandı. Hisse, yüzde 9,97 düşüşle taban fiyata (78,6 TL) gerileyerek günün en çok değer kaybeden teknoloji hissesi oldu. ALCTL yüzde 2,19, ODINE ise yüzde 1,37 düşüşle satıcılı tarafta yer aldı.

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