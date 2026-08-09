Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde temettü ödemeleri devam edecek. 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü GOKNR ve PCILT yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak. İki şirket arasında en yüksek ödeme hisse başına brüt 2,5348542 TL ile PCILT'ten gelirken, GOKNR'de 1. taksit kapsamında hisse başına brüt 0,3062928 TL temettü ödenecek. Peki 1000 lotu olan yatırımcı ne kadar temettü alacak? İşte 10 Ağustos temettü takvimi ve ödeme tutarları...

YARIN TEMETTÜ VERECEK HİSSELER

Hisse Brüt Temettü Net Temettü GOKNR 0,3062928 TL 0,2603488 TL PCILT 2,5348542 TL 2,1546260 TL

1000 LOTU OLAN NE KADAR TEMETTÜ ALACAK?

Yatırımcının sahip olduğu lot sayısına göre alınacak nakit temettü miktarı da değişecek.

1.000 lot GOKNR sahibi bir yatırımcı için brüt temettü yaklaşık 306,29 TL, net temettü ise 260,35 TL olacak.

1.000 lot PCILT sahibi bir yatırımcı ise yaklaşık 2.534,85 TL brüt, 2.154,63 TL net temettü alacak.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN HİSSE NE ZAMAN ALINMALI?

Temettüden yararlanabilmek için yatırımcının hak kullanım tarihinden önceki son işlem günü kapanışında hisseye sahip olması gerekir. Hak kullanım tarihinde hisseyi satın alan yatırımcı söz konusu temettü ödemesinden yararlanamaz.

Bu nedenle 10 Ağustos'ta temettü hak kullanım tarihi bulunan bir şirket için yatırımcının önceki işlem gününün kapanışında pay sahibi olması gerekir.

TEMETTÜ HESABA NE ZAMAN YATAR?

Temettü ödemesi hak kullanım tarihinde yatırımcının hesabına anında nakit olarak geçmeyebilir. Ödeme, takas sürecinin ardından yatırımcının aracı kurum hesabına yansır. Kesin ödeme tarihi şirketin açıkladığı temettü takviminden takip edilebilir.

TEMETTÜ ÖDENİNCE HİSSE FİYATI DÜŞER Mİ?

Temettü hak kullanım gününde hissenin teorik fiyatı, dağıtılan brüt temettü tutarı dikkate alınarak düzeltilir. Bu nedenle temettü ödemesi yatırımcıya "bedava para" verilmesi anlamına gelmez.

Örneğin 50 TL seviyesindeki bir hissede 2 TL brüt temettü dağıtılması halinde teorik fiyat, diğer koşullar sabit kabul edildiğinde temettü tutarı dikkate alınarak aşağı yönlü düzeltilir. Hissenin gün içindeki gerçek fiyatı ise piyasadaki alım ve satımlarla oluşur.

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