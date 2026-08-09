Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde bir şirket bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan %27,536 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hak kullanım sürecini başlatacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında VKGYO'nun 3 milyar 450 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 950 milyon TL artırılarak 4 milyar 400 milyon TL'ye çıkarılacak. Artırımın tamamı şirketin yasal kayıtlarında bulunan "Geçmiş Yıllar Karları"ndan karşılanacak.

VKGYO %27,536 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 10 Ağustos Pazartesi günü %27,536 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı için 14 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı başvuru, SPK'nın 23 Temmuz 2026 tarihli bülteniyle onaylandı.

Sermaye artırımıyla birlikte şirketin sermayesinde 950 milyon TL'lik artış gerçekleşecek.

VKGYO bedelsiz sermaye artırımı detayları özet

Detay Bilgi Bedelsiz oranı %27,536 Mevcut sermaye 3.450.000.000 TL Sermaye artışı 950.000.000 TL Ulaşılacak sermaye 4.400.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.000 TL Yönetim Kurulu karar tarihi 23.03.2026 SPK başvuru tarihi 14.05.2026 SPK onay tarihi 23.07.2026 Hak kullanım başlangıç tarihi 10.08.2026 Kayıt tarihi 11.08.2026 Ödeme tarihi 12.08.2026 Artırılan payların niteliği Kaydi Pay

100 LOT VKGYO HİSSESİ OLAN KAÇ LOT ALACAK?

%27,536 oranındaki bedelsiz sermaye artırımıyla yatırımcıların sahip oldukları her 100 lot VKGYO hissesi için yaklaşık 27,54 lot yeni pay hesaplarına eklenecek.

Buna göre bedelsiz öncesinde 100 lotu bulunan bir yatırımcının toplam payı yaklaşık 127,54 lota, 1.000 lotu bulunan yatırımcının payı ise yaklaşık 1.275,36 lota ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının toplam yatırım değerini tek başına artırmıyor. Hak kullanım tarihinde hisse fiyatı da bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltiliyor.

VKGYO BEDELSİZ BÖLÜNME SONRASI FİYATI NASIL HESAPLANACAK?

VKGYO'nun teorik düzeltilmiş fiyatı, 10 Ağustos'taki hak kullanım sürecinde bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı dikkate alınarak hesaplanacak.

%27,536 oranındaki artırım nedeniyle teorik fiyat hesabında önceki kapanış fiyatı yaklaşık 1,27536'ya bölünecek.

Örneğin hissenin bedelsiz öncesi kapanış fiyatının 10 TL olduğu varsayılırsa teorik düzeltilmiş fiyat yaklaşık 7,84 TL olur. Yatırımcının lot sayısı artarken teorik olarak toplam portföy değeri değişmez.

BEDELSİZ PAYLAR HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

VKGYO'nun bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım başlangıç tarihi 10 Ağustos 2026 Pazartesi olarak belirlendi.

Borsada işlem gören paylarda hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi 11 Ağustos 2026, yeni payların yatırımcı hesaplarına geçeceği ödeme tarihi ise 12 Ağustos 2026 olacak.

VKGYO BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİ

Vakıf GYO Yönetim Kurulu bedelsiz sermaye artırımına ilişkin kararını 23 Mart 2026 tarihinde aldı.

Ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinin değiştirilmesi 17 Nisan 2026 tarihli genel kurulda kabul edildi. Şirket daha sonra 14 Mayıs 2026 tarihinde SPK'ya başvurdu.

SPK, başvuruyu 23 Temmuz 2026 tarihinde onayladı. Artırılan sermayeyi temsil eden yeni payların niteliği ise "Kaydi Pay" olarak açıklandı.

Böylece şirketin 3,45 milyar TL'lik sermayesi, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 950 milyon TL'lik artışın ardından 4,4 milyar TL'ye ulaşacak.