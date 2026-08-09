Altın fiyatları ocak ayında gördüğü zirvenin yaklaşık yüzde 25 altında işlem görürken, piyasalarda yön beklentisi yeniden değişmeye başladı. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri, doların güç kaybetmesi ve Çinli yatırımcıların artan talebi sonrası opsiyon piyasasında altının yükseleceği beklentisiyle açılan milyonlarca dolarlık pozisyonlar dikkat çekti.

Özellikle altın ve altın madenciliği şirketlerini takip eden fonlarda yükseliş yönündeki işlemlerin düşüş beklentili pozisyonları açık ara geride bırakması, "Altında yeni bir yükseliş hareketi mi başlıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ALTINDA 180 MİLYON DOLARI AŞAN YÜKSELİŞ POZİSYONU

Piyasadaki değişimin en dikkat çekici işaretlerinden biri opsiyon işlemlerinde ortaya çıktı.

Altın fiyatlarını takip eden SPDR Gold Shares (GLD) fonunda yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonların büyüklüğü yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Altında düşüş bekleyen yatırımcıların pozisyonlarının büyüklüğü ise yaklaşık 25 milyon dolarda kaldı.

Altın madenciliği şirketlerini takip eden GDX fonunda da benzer bir ayrışma yaşandı. Yükseliş yönünde 80 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirilirken düşüş yönündeki işlemler 9 milyon doların biraz üzerinde kaldı.

Böylece yalnızca GLD ve GDX'te yükseliş beklentisiyle yapılan işlemlerin toplam büyüklüğü 180 milyon doların üzerine çıktı.

İŞLEM HACİMLERİ 4 KATINA YAKLAŞTI

Yatırımcıların altına yönelik ilgisinin yeniden arttığına işaret eden bir diğer gösterge işlem hacimleri oldu.

GLD'deki opsiyon işlemlerinin hacmi son 30 günlük ortalamanın yaklaşık iki katına çıktı. GDX'teki işlem hacmi ise normal seviyelerin 4 katına yaklaştı.

Hem işlem hacminin hızlanması hem de yükseliş yönündeki pozisyonların ağırlık kazanması, altın piyasasında beklentilerin yeniden yukarı yönlü şekillenmeye başladığını gösterdi.

ALTIN ZİRVENİN YÜZDE 25 ALTINDA

Altın, ocak ayında ulaştığı zirvenin yaklaşık yüzde 25 altında işlem görüyor.

Yılın ilk yarısında yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar altın üzerinde baskı oluştururken, teknoloji hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş de yatırımcı ilgisinin farklı alanlara kaymasına neden olmuştu.

Ancak son dönemde bu görünüm değişmeye başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,7 seviyesine çıktıktan sonra yükselişine ara verirken, dolar ise haziran ortasından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

ABD'DEN GELEN İSTİHDAM VERİSİ ALTINI HAREKETLENDİRDİ

Altına yönelik beklentilerin değişmesinde ABD ekonomisinden gelen son veriler de etkili oldu.

Temmuz ayında ABD'de tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde 23 bin kişi azalması, dünyanın en büyük ekonomisinde yavaşlama endişelerini güçlendirdi.

Zayıf istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutma konusunda daha temkinli hareket edebileceği beklentisini artırdı.

Faizlerin gerilemesi ve doların zayıflaması ihtimali, faiz getirisi bulunmayan altın açısından destekleyici faktörler arasında değerlendiriliyor.

ÇİNLİ YATIRIMCILARIN ALTIN TALEBİ GÜÇLENDİ

Altın piyasasında yalnızca ABD kaynaklı gelişmeler takip edilmiyor. Çin'den gelen talep de fiyatların geleceğine ilişkin beklentilerde öne çıkmaya başladı.

Arora Report'tan Nigam Arora'ya göre Çinli bireysel yatırımcılar son günlerde ülkedeki altın fonlarına güçlü şekilde yöneldi.

Çin kaynaklı talebin güçlenmesi, ABD'de ekonominin yavaşladığına ilişkin sinyaller ve doların zayıflamasıyla birlikte değerlendirildiğinde altın açısından son aylardan farklı bir piyasa ortamının oluşmaya başladığına işaret ediyor.

ALTINDA YENİ REKOR HAREKETİ BAŞLAR MI?

Altının ocak zirvesinden yaklaşık yüzde 25 gerilemiş olması yatırımcıların temkinli kalmasına neden olurken, opsiyon piyasasındaki son pozisyonlanma dikkat çekiyor.

GLD ve GDX'te 180 milyon doları aşan yükseliş yönlü işlemlere karşılık düşüş beklentili pozisyonların yaklaşık 34 milyon dolar seviyesinde kalması, piyasalardaki yön beklentisinde belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor.

Bundan sonraki süreçte Fed'in faiz politikası, ABD tahvil faizleri, doların seyri, Çin'den gelen talep ve ABD ekonomisine ilişkin veriler altının yönünde belirleyici olacak. Opsiyon piyasasındaki son hareketlilik ise yatırımcıların önemli bir bölümünün altında yeniden yukarı yönlü potansiyeli fiyatlamaya başladığını gösteriyor.

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