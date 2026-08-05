Gram fiyatı altını katlayan, 2 kilogramı 20 milyon dolara satılan bir ağaç... Güneydoğu Asya'da yetişen Kynam Agarwood, dünyanın en değerli doğal ham maddeleri arasında gösteriliyor. Nadir bulunması nedeniyle kaçakçıların hedefi haline gelen bu ağaç, bazı bölgelerde 24 saat güvenlik altında tutuluyor.

DEĞERİNİ ENFEKSİYON BELİRLİYOR

Kynam, sağlıklı bir ağaçtan değil, Aquilaria türü öd ağacının yıllar süren doğal savunma süreci sonunda oluşuyor.

Ağaç, mantar kaynaklı bir enfeksiyona karşı kendisini koruyabilmek için yoğun aromalı koyu renkli bir reçine üretmeye başlıyor. Yıllar içinde oluşan bu reçineli bölüm, yüksek kalitede Kynam Agarwood olarak adlandırılıyor.

Uzmanlara göre doğadaki yaklaşık her bin öd ağacından yalnızca birinde bu kaliteye ulaşan reçine oluşuyor.

2 KİLOGRAMI 20 MİLYON DOLARA SATILDI

Kynam'ın ne kadar değerli olduğuna ilişkin en dikkat çekici örneklerden biri Şanghay'da düzenlenen bir açık artırmada yaşandı.

Doğadan çıkarılan 2 kilogramlık saf Kynam parçası, ismi açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 20 milyon dolara satın alındı.

Bu fiyat, Kynam'ı dünyanın en pahalı doğal ham maddeleri arasına taşıdı.

DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜMLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Kynam'dan elde edilen doğal yağ, özellikle ultra lüks parfüm üretiminde kullanılıyor.

Parfüm uzmanları, yalnızca birkaç damlasının bile kokunun günler hatta haftalar boyunca kalıcılığını artırabildiğini belirtiyor.

Laboratuvar ortamında benzer kokular üretilmeye çalışılsa da doğal Kynam'ın sahip olduğu aroma profilinin bugüne kadar tam anlamıyla kopyalanamadığı ifade ediliyor.

ORMANLARDA 24 SAAT KORUNUYOR

Yüksek piyasa değeri nedeniyle Kynam, Güneydoğu Asya'da kaçak kesimlerin hedefi haline geldi.

Kamboçya, Vietnam ve Malezya gibi ülkelerde değerli öd ağaçlarının bulunduğu bazı koruma alanlarında güvenlik önlemleri artırılırken, nadir ağaçlar tel örgüler ve silahlı görevlilerle korunuyor.

Uzmanlar, doğal kaynakların giderek azalması nedeniyle Kynam'ın önümüzdeki yıllarda çok daha nadir hale gelebileceği ve fiyatının daha da yükselebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.