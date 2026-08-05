Borsa İstanbul'da TL enstrümanlarına güvenerek birikimlerini değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcılar, son dönemde halka arzlarda yaşanan sert düşüşlerle hayal kırıklığına uğruyor.

Halka arz sürecinde "iskontolu fiyat" vurgusuyla piyasaya sürülen şirket payları, borsa serüveninin ilk günlerinden itibaren değer kaybıyla karşı karşıya kalıyor.

Özellikle Temmuz 2026 döneminde borsaya adım atan şirketlerin performansları, yatırımcının gördüğü "gerçek iskontoyu" gözler önüne serdi. Temmuz ayında işlem görmeye başlayan bazı şirketlerdeki fiyat kayıpları şöyle gerçekleşti:

• Ekim Turizm: 30,26 TL halka arz fiyatından yüzde 37,44 düşüşle 18,93 TL'ye geriledi.

• Saat&Saat: 56,00 TL halka arz fiyatından yüzde 37,39 düşüşle 35,06 TL'ye düştü.

• Soho Giyim ve Enerji: 15,00 TL halka arz fiyatından yüzde 30,47 düşüşle 10,43 TL'ye indi.

• Albayrak Beton: 38,60 TL halka arz fiyatından yüzde 21,24 düşüşle 30,40 TL seviyesine çekildi.

Yaşanan bu geri çekilmelerin etkisiyle halka arz endeksi, temmuz ayında yüzde 6,8 oranında gerileyerek bu yıl ilk kez aylık bazda negatif performans sergiledi.

"FİYAT İSTİKRARI SÖZÜ VEREN KURUMLAR SORGULANIYOR MU?"

Piyasada oluşan bu tablonun ardından denetim mekanizmaları ve aracı kurumların sorumlulukları tartışmaya açıldı.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve piyasa yapıcılarına şu kritik soruları yöneltti:

• Halka arz fiyatını patronla birlikte belirleyen ve "iskontolu" olduğunu iddia eden aracı kurumlar süreç sonrasında denetleniyor mu?

• İzahnamelerde taahhüt edilen "fiyat istikrarı" sözlerinin tutulup tutulmadığını kim kontrol ediyor?

• Fiyat istikrarını sağlayamayan ve yatırımcıyı mağdur eden şirket ile lider aracı kurumlara bir yaptırım uygulanacak mı?

KONKORDATO TEHLİKESİ VE İÇERİDEN BİLGİ SIZDIRMA (INSİDER TRADİNG) ŞÜPHESİ

Sadece borsaya girenler değil, halka arz kuyruğunda beklerken finansal sıkıntıya girip konkordato ilan eden şirketler de piyasanın bir diğer kanayan yarası. Pak Un, Geosis Powertrain, İnfina Mühendislik ve Turk Ambalaj gibi firmaların borsaya açılmadan bu sürece girmesi yatırımcı için ucuz atlatılan bir tehlike oldu.

Ancak halihazırda borsada işlem görüp konkordato ilan eden şirketlerdeki şüpheli fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Örneğin Barem Ambalaj’ın konkordato açıklamadan hemen önce yüzde 300 yükselip ardından taban serisine geçmesi, "İçeriden bilgi mi sızdırıldı?" sorusunu gündeme getirdi.

"SPK İNCE ELEYİP SIK DOKUMALI"

Vatandaşın borsadan soğutulmaması ve sermaye piyasalarına olan güvenin yeniden tesis edilmesi için SPK’nın daha proaktif adımlar atması gerektiği vurgulanıyor.

Şirketlerin halka arz izahnamelerinin onaylanma aşamasından fiyat tespit raporlarının denetimine kadar tüm süreçlerde daha sıkı denetim uygulanması bekleniyor.

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