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Halka arz sürecini tamamlayan Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) için Borsa İstanbul'dan beklenen açıklama geldi. Şirket payları bu hafta Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 3 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, Quick Sigorta A.Ş.’nin borsadaki ilk işlem tarihi kamuoyuna duyuruldu.

Talep toplama süreci 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde tamamlanan şirketin payları, Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesi kapsamında kota alındı.

Açıklamaya göre Quick Sigorta'nın halka arz edilen 48.312.950 TL nominal değerli payları, 06/08/2026 (6 Ağustos 2026 Perşembe) tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

• İşlem Kodu: QUICK.E
• Baz Fiyat: 76,60 TL
• İşlem Yöntemi: Sürekli İşlem
• Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL

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ŞİRKET VE HALKA ARZ KÜNYESİ

KAP bildiriminde yer alan detaylara göre Quick Sigorta'nın borsa yolculuğuna ilişkin temel veriler şu şekilde sıralandı:

• İşlem Görecek Şirket Ünvanı: Quick Sigorta A.Ş.
• Halka Arz Edilen Nominal Tutar: 48.312.950 TL
• Toplam Şirket Sermayesi: 481.612.950 TL
• Halka Arz Fiyatı / Baz Fiyat: 76,60 TL
• İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
• Halka Arz Yöntemi: Borsa Dışında Talep Toplama
• Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Temmuz 2026
• İlk İşlem Tarihi: 6 Ağustos 2026

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