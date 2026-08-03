Quick Sigorta A.Ş.'nin 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzına ilişkin resmi sonuçlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Garanti Yatırım tarafından KAP'a yapılan bildirimle birlikte halka arzın yatırımcı dağılımı ve talep sonuçları netleşti.

HALKA ARZA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Açıklanan verilere göre Quick Sigorta halka arzına toplam 589 bin 692 yatırımcı katıldı.

Bunların 582 bin 468'i yurt içi bireysel yatırımcı olurken, bireysel yatırımcıların büyük bölümünün talep ettiği kadar pay aldığı tahmin ediliyor.

Payların bu hafta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 3,7 MİLYAR TL OLDU

Quick Sigorta'nın 1 TL nominal değerli payları 76,60 TL fiyattan halka arz edildi.

Toplam 48 milyon 312 bin 950 TL nominal değerli payın satışıyla halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, satışa sunulan payların 1,21 katına denk gelen 58 milyon 570 bin 538 TL nominal değerli filtrelenmemiş talep geldi.

TAHSİSATLARA GELEN TALEP

KAP'ta yer alan bilgilere göre;

Yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatına 1,31 kat talep geldi.

Yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına ise 1,07 kat talep oluştu.

CORPUS SİGORTA EN BÜYÜK ALICI OLDU

Halka arz kapsamında satışa sunulan payların yüzde 31,13'üne karşılık gelen 15 milyon 40 bin 740 lot, Corpus Sigorta A.Ş. tarafından satın alındı.

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