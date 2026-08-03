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Temmuz ayında Borsa İstanbul'da 22 şirket toplam 116,9 milyon lotun üzerinde geri alım gerçekleştirirken, en yüksek tutarlı geri alım 2,66 milyar TL ile TRALT'tan geldi. İşte temmuzda geri alım yapan hisseler!

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, temmuz ayında geri alım programlarına hız kesmeden devam etti. Stockeys Pro verilerine göre 22 şirket, temmuz boyunca 116,9 milyon lotun üzerinde kendi hissesini geri alırken, en yüksek tutarlı işlem 2 milyar 662 milyon 877 bin 385 TL ile TRALT tarafından gerçekleştirildi. Listede BİMAS, BOSSA, GSDHO, ENERY, MAGEN, AHGAZ ve LOGO gibi dikkat çeken şirketler de yer aldı.

TEMMUZ AYI BOYUNCA GERİ ALIM YAPAN HİSSELER

Şirket Toplam Adet Toplam Tutar Toplam Geri Alım Sayısı Yıllık Toplam Geri Alım Adedi
TRALT 55.172.425 2.662.877.385 TL 15 55.172.425
GSDHO 12.379.957 64.363.396 TL 1 24.423.407
BOSSA 11.000.000 73.592.740 TL 16 11.350.000
ARSAN 8.570.600 30.104.801 TL 7 8.570.600
ENERY 8.330.072 82.108.136 TL 7 146.651.533
BORSK 5.156.543 31.204.409 TL 9 6.103.231
BİMAS 2.500.000 950.421.206 TL 14 3.610.000
BOBET 1.750.000 33.407.500 TL 4 8.795.701
MAGEN 1.654.510 53.931.605 TL 3 13.238.863
NTHOL 1.424.088 62.018.517 TL 4 3.755.215
METRO 1.400.000 10.962.000 TL 1 1.900.000
EKIM 1.315.000 27.264.050 TL 9 1.315.000
AHGAZ 1.187.146 42.110.405 TL 11 36.916.443
AVGYO 1.150.613 17.901.379 TL 2 3.297.912
DAGI 1.100.000 9.562.000 TL 2 7.348.196
GEREL 951.710 36.823.952 TL 2 951.710
EUYO 790.000 3.984.379 TL 1 790.000
LOGO 480.265 65.655.065 TL 5 1.407.087
MEPET 200.000 4.100.000 TL 1 2.097.370
JANTS 188.928 3.000.975 TL 2 409.193
VAKBN 132.371 4.159.097 TL 1 233.967
BALAT 42.254 3.056.790 TL 9 42.254

GERİ ALIM NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketlerin kendi hisselerini piyasadan geri satın alması, dolaşımdaki pay sayısını azaltarak hisse fiyatını destekleyebiliyor. Aynı zamanda yatırımcılara şirket yönetiminin hisseyi değerli gördüğü mesajını vermesi nedeniyle geri alım programları yakından takip ediliyor.

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