Temmuz ayında Borsa İstanbul'da 22 şirket toplam 116,9 milyon lotun üzerinde geri alım gerçekleştirirken, en yüksek tutarlı geri alım 2,66 milyar TL ile TRALT'tan geldi. İşte temmuzda geri alım yapan hisseler!
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, temmuz ayında geri alım programlarına hız kesmeden devam etti. Stockeys Pro verilerine göre 22 şirket, temmuz boyunca 116,9 milyon lotun üzerinde kendi hissesini geri alırken, en yüksek tutarlı işlem 2 milyar 662 milyon 877 bin 385 TL ile TRALT tarafından gerçekleştirildi. Listede BİMAS, BOSSA, GSDHO, ENERY, MAGEN, AHGAZ ve LOGO gibi dikkat çeken şirketler de yer aldı.
TEMMUZ AYI BOYUNCA GERİ ALIM YAPAN HİSSELER
|Şirket
|Toplam Adet
|Toplam Tutar
|Toplam Geri Alım Sayısı
|Yıllık Toplam Geri Alım Adedi
|TRALT
|55.172.425
|2.662.877.385 TL
|15
|55.172.425
|GSDHO
|12.379.957
|64.363.396 TL
|1
|24.423.407
|BOSSA
|11.000.000
|73.592.740 TL
|16
|11.350.000
|ARSAN
|8.570.600
|30.104.801 TL
|7
|8.570.600
|ENERY
|8.330.072
|82.108.136 TL
|7
|146.651.533
|BORSK
|5.156.543
|31.204.409 TL
|9
|6.103.231
|BİMAS
|2.500.000
|950.421.206 TL
|14
|3.610.000
|BOBET
|1.750.000
|33.407.500 TL
|4
|8.795.701
|MAGEN
|1.654.510
|53.931.605 TL
|3
|13.238.863
|NTHOL
|1.424.088
|62.018.517 TL
|4
|3.755.215
|METRO
|1.400.000
|10.962.000 TL
|1
|1.900.000
|EKIM
|1.315.000
|27.264.050 TL
|9
|1.315.000
|AHGAZ
|1.187.146
|42.110.405 TL
|11
|36.916.443
|AVGYO
|1.150.613
|17.901.379 TL
|2
|3.297.912
|DAGI
|1.100.000
|9.562.000 TL
|2
|7.348.196
|GEREL
|951.710
|36.823.952 TL
|2
|951.710
|EUYO
|790.000
|3.984.379 TL
|1
|790.000
|LOGO
|480.265
|65.655.065 TL
|5
|1.407.087
|MEPET
|200.000
|4.100.000 TL
|1
|2.097.370
|JANTS
|188.928
|3.000.975 TL
|2
|409.193
|VAKBN
|132.371
|4.159.097 TL
|1
|233.967
|BALAT
|42.254
|3.056.790 TL
|9
|42.254
GERİ ALIM NEDEN ÖNEMLİ?
Şirketlerin kendi hisselerini piyasadan geri satın alması, dolaşımdaki pay sayısını azaltarak hisse fiyatını destekleyebiliyor. Aynı zamanda yatırımcılara şirket yönetiminin hisseyi değerli gördüğü mesajını vermesi nedeniyle geri alım programları yakından takip ediliyor.