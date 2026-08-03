Bugüne kadar 13 bedelsiz ve 7 bedelli olmak üzere toplam 20 kez sermaye artırımı gerçekleştiren Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), 2026 yılı ilk çeyrek bilanço dönemini tamamladı.

Şirketin özkaynak büyüklüğündeki değişime paralel olarak, olası bir bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli de yeniden şekillendi.

BİLANÇO KARNESİ: ZAYIFLAYAN SATIŞLAR, İYİLEŞEN FAVÖK

Açıklanan 1Ç26 bilançosuna göre Hektaş, net dönem zararını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde azaltmayı başardı. Satış gelirleri gerileme gösterse de operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK tarafında artıya geçilmesi dikkat çekti.

• Satış Gelirleri: Geçen yılın aynı döneminde (1Ç25) 2,73 milyar TL seviyesinde olan satışlar, bu yılın ilk çeyreğinde (1Ç26) 2,22 milyar TL'ye geriledi.

• Net Dönem Kârı/Zararı: Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde kaydettiği 749,99 milyon TL’lik net zararı, bu dönem 252,09 milyon TL zarar seviyesine çekerek kayıplarını sınırladı.

• Esas Faaliyet Kârı: Esas faaliyet zararı da 666,42 milyon TL’den 294,71 milyon TL zarar seviyesine geriledi.

• FAVÖK Performansı: Geçen yılın ilk 3 ayında -342,32 milyon TL olan FAVÖK, bu yıl 56,56 milyon TL pozitif seviyeye yükselerek toparlanma sinyali verdi.

ÖZKAYNAKLAR 14,9 MİLYAR TL SEVİYESİNDE

2025 yıl sonu (12 aylık) ile 2026 1. çeyrek verileri karşılaştırıldığında şirketin varlık ve borç dengesindeki durum şu şekilde gerçekleşti:

• Toplam Varlıklar: 30,51 milyar TL’den 30,65 milyar TL’ye yükseldi.

• Toplam Borçlar: 15,24 milyar TL’den 14,67 milyar TL seviyesine geriledi.

• Özkaynaklar: 2025 sonundaki 15,35 milyar TL seviyesinden 14,93 milyar TL’ye hafif bir geri çekilme yaşadı.

HEKTAŞ’IN GÜNCEL BEDELSİZ POTANSİYELİ: YÜZDE 77,14

8.430.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Hektaş'ın, 1Ç26 dönemi itibarıyla 14.932.847.381 TL seviyesindeki özkaynak yapısı dikkate alındığında, güncel bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli yüzde 77,14 olarak hesaplandı.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOT

Bir şirketin bedelsiz sermaye artırımı potansiyelinin hesaplanmış olması, şirketin kesin olarak bedelsiz kararı alacağı anlamına gelmemektedir.

Bedelsiz potansiyeli, yalnızca yönetim kurulunun karar alması halinde iç kaynaklardan aktarılabilecek teorik üst sınırı gösterir.

Borsa İstanbul’daki hisse fiyatlaması ise piyasadaki arz-talep dengesi ve şirket beklentileri çerçevesinde şekillenmektedir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.