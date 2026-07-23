Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan son bilanço verileri ve gerçekleşen son tahsisli sermaye artırımının ardından, şirketin özkaynak yapısındaki değişimle birlikte bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli de yeniden hesaplandı.

SASA 2026 / 1. ÇEYREK FİNANSAL PERFORMANSI

Şirketin açıkladığı 1Ç26 finansal tablolarında; satış gelirleri, esas faaliyet kârı ve FAVÖK tarafında belirgin artışlar dikkat çekerken, net dönem kârında sınırlı bir gerileme kaydedildi.

Gelir Tablosu Öne Çıkanlar (2025/3 → 2026/3):



• Satışlar: 11.846.647.000 TL'den 16.137.532.000 TL'ye yükseldi (%36,2 artış).

• Esas Faaliyet Kârı: 451.697.000 TL'den 977.152.000 TL'ye yükseldi (%116,3 artış).

• FAVÖK: 833.985.000 TL'den 3.189.619.000 TL'ye yükseldi (%282,5 artış).

• Net Dönem Kârı: 1.859.838.000 TL'den 1.724.507.000 TL'ye geriledi (%7,3 azalış).

Bilanço Kalemleri (2025/12 → 2026/3):



• Toplam Varlıklar: 352.758.616.000 TL'den 353.794.589.000 TL'ye ulaştı.

• Toplam Borçlar: 182.964.639.000 TL'den 182.102.217.000 TL'ye geriledi.

• Özkaynaklar: 169.793.977.000 TL'den 171.692.372.000 TL'ye yükseldi.

BEDELSİZ POTANSİYELİ %227 SEVİYESİNDE

Ödenmiş sermayesi 52.501.931.146 TL olan SASA’nın, 1Ç26 itibarıyla özkaynakları 171.692.372.000 TL seviyesine ulaştı.

Gerçekleştirilen son tahsisli sermaye artırımı ve güncel özkaynak rakamları doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre şirketin bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli %227 olarak gerçekleşti.

Önemli Not: Bedelsiz potansiyelinin yüksek olması, şirketin kesin olarak sermaye artırımına gideceği anlamına gelmez. Bu oran, olası bir yönetim kurulu kararı halinde şirketin mevcut özkaynaklarıyla sermayesini teknik olarak ne oranda artırabileceğini ifade eder. Hisselerin piyasa fiyatı ise borsadaki arz-talep dengesi ve yatırımcı kararları doğrultusunda şekillenmektedir.

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