Emeklilerin temmuz ayı maaş farkı ödemelerine ilişkin detaylar netleşti. 1-14 Temmuz dönemini kapsayan yüzde 6,09'luk enflasyon farkı için ödemeler 24 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar TL maaş farkı ödeneceğini açıkladı.

MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar için yüzde 6,09 oranındaki enflasyon farkı hesaplandı. Yapılan hesaplamalara göre, maaş farkı ödemeleri 13 bin 500 TL'ye kadar ulaşabilecek.

ÖDEMELER 24 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

SGK'nın açıklamasına göre, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların maaş farkları, aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderilecek. Ödemeler 24 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla başlayacak.

KİM NE KADAR MAAŞ FARKI ALACAK?

Ödeme takvimi aylık alma dönemine göre farklılık gösterecek.

Her ay maaş alanlar: 1 aylık maaş farkı alacak.

Üç ayda bir maaş alanlar:

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık fark,

Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık fark,

Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı ödenecek.

SGK, bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SGK ayrıca, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin zamlı aylıklarının ise kendi ödeme günlerinde hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.