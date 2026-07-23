BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son değerlendirme raporunda, 2026 yılının ilk yarısında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yıllık bazda yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Kuruluş, baz senaryoda 2026 yılı büyüme tahminini ise yüzde 3,0 olarak korudu.

İLK YARIDA BÜYÜME YÜZDE 2,5 OLABİLİR

BBVA'nın raporuna göre, Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde dirençli bir görünüm sergiledi. Sanayi üretimi güçlü kalırken, hizmet sektöründe yatay seyir izlendi. İnşaat faaliyetlerinde ise zayıflama devam etti.

Ekonomistlerin aylık GSYH göstergesine göre haziran ayında yıllık büyüme oranının yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşebileceği belirtilirken, ikinci çeyrekte ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0,5 ila 1,0 arasında büyümesinin beklendiği ifade edildi.

İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR

Raporda, iç talepteki yavaşlama eğiliminin devam ettiği vurgulandı. Perakende satışlarda ivme kaybı, hizmet üretimindeki durgunluk ve özel tüketim malları ithalatındaki gerileme, tüketim harcamalarının zayıfladığına işaret etti.

Buna karşın ihracatta geçici faktörlerin etkisiyle toparlanma görülürken, ithalattaki gerilemenin net ihracatın ikinci çeyrekte büyümeye pozitif katkı sağlamasını desteklemesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK

BBVA, talep koşullarının dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtirken, jeopolitik riskler, yüksek enflasyon beklentileri ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın görünüm üzerindeki belirsizlikleri artırdığına dikkat çekti.

Raporda, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların dış denge üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilirken, maliye politikasının ekonomiye sınırlı destek vermesi ve para politikasında kademeli faiz indirimi sürecinin izlenmesinin beklendiği ifade edildi.

2026 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3 OLARAK KORUNDU

BBVA Research, enerji fiyatlarının kademeli olarak normalleştiği ve mevcut ekonomi politikalarının sürdüğü baz senaryoda 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3,0 seviyesinde korudu.

Kuruluşa göre büyüme görünümüne yönelik en önemli aşağı yönlü risk, jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması ve enerji fiyatlarında yaşanabilecek sert yükselişler olurken, beklenenden hızlı faiz indirimleri ise büyüme açısından sınırlı yukarı yönlü risk oluşturuyor.