Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ortaklığıyla gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi temmuz ayında dikkat çekici bir artış kaydetti.

Haziran ayında 87,9 seviyesinde olan endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 oranında artarak 89,8 değerine ulaştı.

Bu yükselişle birlikte endeks, 91,1 puanın kaydedildiği Mayıs 2023’ten bu yana görülen son 38 ayın en yüksek seviyesine yerleşti.

ENDEKSİN ALT KALEMLERİNDE SON DURUM

Temmuz ayı verileri detaylandırıldığında, tüketicilerin hem mevcut finansal durumlarına hem de genel ekonomik beklentilerine dair algısında belirgin bir iyileşme göze çarpıyor:

• Mevcut Dönem Hane Finansmanı: Hanenin mevcut maddi durumunu gösteren endeks, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 72,3’ten 74,5’e yükseldi.

• 12 Aylık Hane Geliri Beklentisi: Önümüzdeki bir yıllık süreçte hanenin maddi durumunda iyileşme bekleyenlerin oranı arttı. Bu endeks yüzde 2’lik yükselişle 89,5’ten 91,4 seviyesine çıktı.

• Genel Ekonomi Beklentisi: Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik gidişat beklentisi, ayın en sert artış gösteren kalemi oldu. Haziran ayında 83,9 olan endeks, yüzde 5,2 artarak 88,3 değerini aldı.

DAYANIKLI TÜKETİM HARCAMALARINDA SINIRLI FREN

Diğer tüm ana göstergelerde yükseliş kaydedilirken, büyük montanlı alışveriş eğiliminde hafif bir geri çekilme yaşandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, temmuzda yüzde 0,8 oranında azalarak 105,9’dan 105,1’e geriledi.

Bu düşüşe rağmen söz konusu endeks, 100 eşik değerinin üzerindeki iyimser seyrini korumayı sürdürdü.