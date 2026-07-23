Borsa İstanbul'da son dönemde sıklıkla araştırılan Astor Enerji (ASTOR), son 1 ayda yatırımcısına çift haneli getiri sağladı. Hisseye 1 ay önce 10 bin TL, 50 bin TL veya 100 bin TL yatırım yapanların bugün elde ettiği kazanç dikkat çekerken, aracı kurumların son bir aydaki alım verileri ve teknik görünüm de yatırımcıların radarına girdi.

ASTOR SON 1 AYDA NE KADAR KAZANDIRDI?

Verilere göre ASTOR hissesi son bir ayda (23 Haziran-23 Temmuz) 271,00 TL'den 306,00 TL'ye yükselerek yatırımcısına %10,76 kazanç sağladı.

Bu yükselişe göre;

10.000 TL yatırım yapanların portföyü yaklaşık 11.076 TL'ye çıktı. (1.076 TL kazanç)

50.000 TL yatırım yapanların portföyü yaklaşık 55.380 TL'ye yükseldi. (5.380 TL kazanç)

100.000 TL yatırım yapanların portföyü yaklaşık 110.760 TL oldu. (10.760 TL kazanç)

TEKNİK ANALİZ: 306 TL SEVİYESİ KRİTİK

30 dakikalık grafikte ASTOR'un sert geri çekilmenin ardından yeniden toparlandığı görülüyor.

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler şöyle:

Destekler

300 TL

295 TL

285,50 TL (haftalık önemli destek)

Dirençler

307 TL (kısa vadeli ilk direnç)

320 TL

336,50 TL (1 aylık zirve)

Hisse son günlerde yeniden 300 TL üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışırken, bu seviyenin korunması halinde 320 TL bölgesi yeniden hedef haline gelebilir. Olası satış baskısında ise 300 TL'nin altına sarkılması durumunda 295-285,50 TL bandı önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

ARACI KURUMLARDA ALIM TARAFI DİKKAT ÇEKTİ

Son bir aylık net alıcı kurum verilerine göre ilk 5 kurum toplam 10,1 milyon lot net alım gerçekleştirdi.

Aracı kurum Net alım İş Yatırım 2.519.847 lot Ak Yatırım 2.315.720 lot Gedik Yatırım 1.797.847 lot Meksa Yatırım 1.750.894 lot Global Menkul 1.724.134 lot

İlk 5 kurumun toplam alımı 286,9 milyon lot seviyesine ulaşırken, net alımların hissedeki toparlanmayı destekleyen önemli unsurlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

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