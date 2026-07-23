Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu, vakıf üniversitelerinin 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretlerindeki yüksek artışları ortaya koydu.

BirGün’ün aktardığı verilere göre bir önceki akademik yıla kıyasla fiyatlarda yüzde 25 ile yüzde 160 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Bazı tıp ve lisans programlarının yıllık maliyeti 3,7 milyon TL’yi aşarak dünya çapındaki köklü üniversitelerin ücretleriyle yarışır hale geldi.

REKOR ZAM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ’NDE: TIP 3,7 MİLYON TL

Özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk gibi bölümlerde görülen rekor artışlar dikkat çekti:

• Nişantaşı Üniversitesi: Tıp fakültesi ücretini yüzde 159,7’lik artışla 1 milyon 439 bin TL’den 3 milyon 740 bin TL’ye çıkararak en yüksek zam oranına imza attı.

• Beykent Üniversitesi: İç Mimarlık bölümü ücretine yüzde 101,8 zam yaparak yıllık eğitim bedelini 1 milyon 7 bin TL seviyesinden 2 milyon 33 bin TL’ye yükseltti.

• İstanbul Aydın Üniversitesi: İşletme bölümü yüzde 91,1 zamla 1,3 milyon TL’ye, Eczacılık bölümü ise yüzde 87,5 artışla 1,5 milyon TL’ye ulaştı.

• Köklü Vakıf Üniversiteleri: Koç, Sabancı ve Acıbadem gibi kurumların lisans ve tıp eğitimi ücretleri 2 milyon TL ile 3,3 milyon TL bandına tırmandı.

TÜRKİYE’DEKİ ÜCRETLER DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR

Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin ulaştığı bu seviye, İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumları Oxford ve Cambridge ile benzer bir maliyet tablosu oluşturdu:

• Oxford Üniversitesi: Yıllık öğrenim ücretleri 37 bin 380 sterlin ile 62 bin 820 sterlin (yaklaşık 2,3 - 3,9 milyon TL) arasında değişiyor.

• Cambridge Üniversitesi: Genel lisans programlarının yıllık ücreti 29 bin sterlinden (yaklaşık 1,8 milyon TL) başlarken, tıp eğitimi ücreti 70 bin 554 sterlin (yaklaşık 4,4 milyon TL) olarak belirlenmiş durumda.