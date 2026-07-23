Temmuz ayı verileri, vatandaşların gelecek 12 aylık döneme dair enflasyon beklentilerindeki gerileme eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre vatandaşların önümüzdeki bir yıla ilişkin ortalama enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 2,8 puan düşerek yüzde 47 seviyesine indi.

Katılımcıların beklenti aralıkları incelendiğinde öne çıkan detaylar şu şekilde:

• Baskın Tahmin (Yüzde 21 - Yüzde 40 Aralığı): Katılımcıların en büyük kesimini oluşturan yüzde 41,5’lik kitle, gelecek 12 ayda enflasyonun yüzde 21 ile yüzde 40 arasında gerçekleşeceğini öngördü.

• Daha Düşük Enflasyon Bekleyenler: Mevcut seviyelere kıyasla gelecek yıl enflasyonun daha düşük seyredeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 32 olarak ölçüldü (önceki aya göre 0,3 puanlık sınırlı bir gerileme).

DEMOGRAFİK KIRILIMLAR: KADINLAR, YAŞLILAR VE ÖĞRENCİLER TEMKİNLİ

BETAM'ın temmuz ayı raporu, beklentilerin cinsiyet, yaş ve meslek gruplarına göre ciddi farklılıklar gösterdiğini gözler önüne serdi:

• Cinsiyet Farkı: Kadınların gelecek 12 aya ilişkin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 51 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 44,6 seviyesinde kaldı.

• Yaş Grupları: En iyimser tablo yüzde 43,3 ortalama beklenti ile 35-44 yaş grubunda görüldü. En yüksek enflasyon beklentisi ise yüzde 49,8 ile 55-64 yaş grubunda kaydedildi.

• İş Durumu: Çalışma statüsüne göre yapılan değerlendirmelerde en yüksek beklenti yüzde 55,6 ile öğrencilerde ölçülürken; en düşük beklenti yüzde 43,8 ile günlük/yevmiyeli çalışanlar tarafından dile getirildi.