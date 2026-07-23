Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Yılın 5. Faiz kararında kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 olarak belirledi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde bıraktı.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Faiz kararı öncesinde ekonomistlerin ortak beklentisi, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması yönündeydi.

AA Finans, Bloomberg HT ve uluslararası finans kuruluşlarının beklenti anketlerinde yer alan ekonomistlerin tamamına yakını, Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faiz oranında değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyordu.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Yaşar Fatih Karahan (Başkan), Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara, Yusuf Emre Akgündüz, Elif Haykır Hobikoğlu.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

DEV BANKALARDAN TAHMİNLER

TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde uluslararası finans kuruluşları da beklentilerini paylaşmıştı. Uluslararası finans kuruluşlarının genel beklentisi, Merkez Bankası'nın temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde şekillenmişti.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, dezenflasyon sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirterek TCMB'nin ilk faiz indirimini 2026'nın dördüncü çeyreğinde yapmasını bekliyor. Banka, yıl sonu politika faizi tahminini ise yüzde 35 seviyesinde koruyor.

Morgan Stanley, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki yükseliş, döviz kuru üzerindeki baskı ve güçlü iç talebin faiz indirimlerini geciktirebilecek başlıca riskler arasında bulunduğunu değerlendiriyor.

Benzer yönde bir tahmin de S&P Global Market Intelligence tarafından paylaşıldı. Kuruluş, TCMB'nin temmuz toplantısında politika faizini değiştirmeyerek mevcut sıkı para politikası duruşunu korumasını bekliyor.

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch ise enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde 2026'nın dördüncü çeyreğinde faiz indirimi için uygun koşulların oluşabileceğini öngörüyor.

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB, ocak ayında politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirmişti. Ardından şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Ekonomistlerin medyan beklentisine göre, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bundan sonraki süreçte enflasyondaki seyir, küresel gelişmeler ve TCMB'nin vereceği mesajlar faiz patikasında belirleyici olmaya devam edecek.