Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Temmuz haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta 37,5 milyon dolarlık hisse senedi, 196,6 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi.

Böylece yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul'da üst üste 5'inci haftada da net hisse alıcısı oldu.

YABANCILAR HİSSEDE ALIM SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

TCMB verilerine göre, 17 Temmuz ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 37,5 milyon dolarlık net alım yaptı.

Bir önceki hafta ise yabancı yatırımcılar 33,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmişti.

TAHVİLDE DE NET ALIM DEVAM ETTİ

Yabancı yatırımcılar aynı dönemde 196,6 milyon dolarlık DİBS (Kesin Alım) alımı yaptı.

Önceki hafta tahvil piyasasında 1,2 milyar dolarlık güçlü alım gerçekleştiren yabancı yatırımcıların alımları, son haftada da devam etti.

HİSSE VE TAHVİL STOKLARINDA GERİLEME

Haftalık verilere göre, fiyat ve kur hareketlerinin etkisiyle yabancı yatırımcıların portföy büyüklüklerinde sınırlı gerileme görüldü.

Buna göre;

-Yabancıların hisse senedi stoku 62,6 milyar dolardan 61,98 milyar dolara geriledi.

-DİBS stoku ise 17,38 milyar dolardan 16,96 milyar dolara indi.

YABANCI ORANI 10 GÜNDÜR ARTAN HİSSELER

23 Temmuz İş Yatırım'ın yayımladığı rapora göre yabancı oranının 10 gündür sürekli arttığı hisseler şu şekilde;

ANSGR

BURCE

GLCVY

GUBRF

RYGYO

YABANCI ORANI EN FAZLA ARTAN HİSSELER

Rapora göre günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler ise söyle;

GESAN: +2,60 baz puan

OZSUB: +2,25 baz puan

EGEGY: +2,22 baz puan