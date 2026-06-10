Yabancı oranı 7 gündür BASGZ, DAGI, NETAS, UFUK ve VKFYO'da yükselirken, Borsa İstanbul'un toplam yabancı payı %32,85 seviyesine indi.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 10 Haziran 2026 tarihli "Günlük Yabancı Oranları" raporunu yayımladı. Raporda günlük bazda yabancı yatırımcı oranı en fazla artan ve azalan hisselerin yanı sıra yabancı oranı son günlerde kesintisiz yükselen ve düşen hisselere de yer verildi.
YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Rapora göre günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler şu şekilde sıralandı:
DAPGM: 3,12 baz puan
EMPAE: 1,92 baz puan
GENKM: 1,86 baz puan
YABANCI ORANI EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Günlük bazda yabancı oranında en sert düşüş görülen hisseler ise şöyle oldu:
IZENR: -3,31 baz puan
UCAYM: -2,19 baz puan
ULUFA: -2,16 baz puan
YABANCI ORANI 7 GÜNDÜR ARALIKSIZ YÜKSELEN HİSSELER
İş Yatırım verilerine göre son günlerde yabancı yatırımcı oranı kesintisiz artış gösteren hisseler arasında şu şirketler öne çıktı:
BASGZ: 7 gün
DAGI: 7 gün
NETAS: 7 gün
UFUK: 7 gün
VKFYO: 7 gün
YABANCI ORANI 7 GÜNDÜR DÜŞEN HİSSELER
Öte yandan yabancı yatırımcı oranı son 7 işlem gününde kesintisiz gerileyen hisseler de dikkat çekti:
BIGEN: 7 gün
EDATA: 7 gün
ENKAI: 7 gün
MPARK: 7 gün
OYAKC: 7 gün
Raporda ayrıca Borsa İstanbul genelindeki yabancı payının günlük bazda 0,16 puan düşüşle yüzde 32,85 seviyesine gerilediği belirtildi.