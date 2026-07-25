Bank of America (BofA), 20-24 Temmuz haftasında yaklaşık 3,49 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler SASA, CANTE ve KATMR olurken, en yoğun satış ise İş Bankası, PEKGY ve MRGYO hisselerinde gerçekleşti.

Verilere göre kurum, haftayı 3 milyar 488 milyon 472 bin 907 TL net satışla tamamladı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

Bank of America'nın haftalık bazda en yüksek net alım yaptığı hisse SASA Polyester (SASA) oldu. Kurum, hissede 105,02 milyon lot net alım gerçekleştirirken, ortalama maliyet 2,493 TL olarak kaydedildi.

BofA'nın en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı

Hisse Net Alım (Lot) Portföy Payı Ortalama Maliyet (TL) SASA 105.021.099 %19,95 2,493 CANTE 34.786.701 %6,61 1,294 KATMR 22.153.583 %4,21 2,406 EREGL 14.539.051 %2,76 44,062 KRDMD 14.328.182 %2,72 43,070

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Haftalık işlemlerde en yüksek net satış ise İş Bankası C (ISCTR) hissesinde gerçekleşti. Bank of America, hissede 113,86 milyon lot net satış yaptı.

Hisse Net Satış (Lot) Portföy Payı Ortalama Maliyet (TL) ISCTR 113.863.067 %20,55 13,407 PEKGY 25.481.905 %4,60 14,896 MRGYO 18.281.725 %3,30 1,478 FRIGO 14.285.043 %2,58 2,140 THYAO 13.727.220 %2,48 319,115

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