Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye'nin altın madenciliğindeki stratejik bölgelerini ortaya koydu. Aktif üretim sahalarının yanı sıra arama faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler incelendiğinde, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer alan 11 il, altın potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin önemli altın üretim merkezlerinin bulunduğu bu illerde hem faaliyet gösteren madenler hem de yeni rezerv arama çalışmaları devam ediyor.

ALTIN ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKAN 11 İL

MTA ve Bakanlık verilerine göre altın potansiyeliyle öne çıkan iller şöyle sıralanıyor:

İzmir: Ovacık ve Efemçukuru altın madenleri

Manisa: Tarihi Sart altın sahası

Uşak: Avrupa'nın en büyük açık ocak altın madenlerinden Kışladağ

Eskişehir: Kaymaz altın sahası

Çanakkale: Yeni sondaj ve ruhsat çalışmalarıyla öne çıkan bölgeler

Balıkesir: Altınoluk başta olmak üzere önemli rezerv alanları

Kütahya: Yeni arama faaliyetlerinin sürdüğü sahalar

Artvin: Cerattepe, Hot ve Seyitler sahaları

Gümüşhane: Mastra Altın Madeni

Erzincan: Çöpler Altın Madeni

Elazığ: Yeni rezerv aramalarının yoğunlaştığı bölgeler

27 RESMİ POTANSİYEL ALTIN SAHASI MERCEK ALTINDA

Bakanlık ve MTA'nın jeolojik araştırma yaptığı veya ruhsat çalışmalarının sürdüğü resmi potansiyel altın sahaları ise şu şekilde sıralandı:

İğneada

Şahinli

Madendağ

Altınoluk

Kartaldağ

Beyköy

Sülüklüköy

Dağardı

Karaağaç

Küre

Emirli

Arapdağı

Gicik

Terziali

Bolkardağı

Akıllıçay

Kisecik

Sayaca

Akoluk

Evliyatepe

Bakırtepe

Kırkpavli

Olucak

Kaletaş

Nazaruyuvası

Madenköy

Darphane

YAN ÜRÜN OLARAK DA ALTIN ÜRETİLİYOR

Türkiye'de bazı maden sahalarında ana üretim bakır, gümüş veya demir olsa da, cevher işleme süreçlerinde önemli miktarda altın da elde ediliyor.

Bu kapsamda öne çıkan sahalar şunlar:

Altınoluk (Balıkesir)

Küre (Kastamonu) – Bakır cevheriyle birlikte altın üretimi

Keban ve Ergani (Elazığ/Diyarbakır) – Bakır yataklarından yan ürün olarak altın kazanımı

Madenköy ve Murgul (Siirt/Artvin) – Piritli bakır sahalarında altın üretimi

Arama faaliyetleri sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MTA'nın yürüttüğü jeolojik çalışmalar kapsamında, mevcut rezervlerin geliştirilmesi ve yeni altın yataklarının tespit edilmesine yönelik sondaj faaliyetleri devam ediyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarıyla birlikte altın rezervlerinin ve üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Sözcü