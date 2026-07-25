Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın MTA verilerine göre tam 11 il "Altın Kuşağı"nda yer alıyor. Türkiye'nin altın potansiyeli dikkat çekiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye'nin altın madenciliğindeki stratejik bölgelerini ortaya koydu. Aktif üretim sahalarının yanı sıra arama faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler incelendiğinde, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer alan 11 il, altın potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Türkiye'nin önemli altın üretim merkezlerinin bulunduğu bu illerde hem faaliyet gösteren madenler hem de yeni rezerv arama çalışmaları devam ediyor.
ALTIN ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKAN 11 İL
MTA ve Bakanlık verilerine göre altın potansiyeliyle öne çıkan iller şöyle sıralanıyor:
İzmir: Ovacık ve Efemçukuru altın madenleri
Manisa: Tarihi Sart altın sahası
Uşak: Avrupa'nın en büyük açık ocak altın madenlerinden Kışladağ
Eskişehir: Kaymaz altın sahası
Çanakkale: Yeni sondaj ve ruhsat çalışmalarıyla öne çıkan bölgeler
Balıkesir: Altınoluk başta olmak üzere önemli rezerv alanları
Kütahya: Yeni arama faaliyetlerinin sürdüğü sahalar
Artvin: Cerattepe, Hot ve Seyitler sahaları
Gümüşhane: Mastra Altın Madeni
Erzincan: Çöpler Altın Madeni
Elazığ: Yeni rezerv aramalarının yoğunlaştığı bölgeler
27 RESMİ POTANSİYEL ALTIN SAHASI MERCEK ALTINDA
Bakanlık ve MTA'nın jeolojik araştırma yaptığı veya ruhsat çalışmalarının sürdüğü resmi potansiyel altın sahaları ise şu şekilde sıralandı:
İğneada
Şahinli
Madendağ
Altınoluk
Kartaldağ
Beyköy
Sülüklüköy
Dağardı
Karaağaç
Küre
Emirli
Arapdağı
Gicik
Terziali
Bolkardağı
Akıllıçay
Kisecik
Sayaca
Akoluk
Evliyatepe
Bakırtepe
Kırkpavli
Olucak
Kaletaş
Nazaruyuvası
Madenköy
Darphane
YAN ÜRÜN OLARAK DA ALTIN ÜRETİLİYOR
Türkiye'de bazı maden sahalarında ana üretim bakır, gümüş veya demir olsa da, cevher işleme süreçlerinde önemli miktarda altın da elde ediliyor.
Bu kapsamda öne çıkan sahalar şunlar:
Altınoluk (Balıkesir)
Küre (Kastamonu) – Bakır cevheriyle birlikte altın üretimi
Keban ve Ergani (Elazığ/Diyarbakır) – Bakır yataklarından yan ürün olarak altın kazanımı
Madenköy ve Murgul (Siirt/Artvin) – Piritli bakır sahalarında altın üretimi
Arama faaliyetleri sürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MTA'nın yürüttüğü jeolojik çalışmalar kapsamında, mevcut rezervlerin geliştirilmesi ve yeni altın yataklarının tespit edilmesine yönelik sondaj faaliyetleri devam ediyor.
Uzmanlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarıyla birlikte altın rezervlerinin ve üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğini değerlendiriyor.
Kaynak: Sözcü