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Son üç gündür sergilediği primli grafik ile yatırımcısının yüzünü güldüren altın piyasasında, haftanın son işlem günü kâr satışları etkili oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yüzde 0,8 oranında değer kaybederek günü 6 milyon 185 bin lira seviyesinden tamamladı.

Gün içinde en yüksek 6 milyon 255 bin lirayı görerek zirve zorlayan kıymetli madenin, kâr satışlarının ardından yeniden yükseliş trendine girip girmeyeceği piyasa uzmanları ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Piyasalarda yaşanan bu hareketliliğin ardından 24 Temmuz 2026 sabahı saat 07:05 itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde:

Altında kâr satışı başladı: 24 Temmuz güncel altın fiyatları, Görsel 1

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

• Gram Altın: 6.140,28 TL
• Çeyrek Altın: 10.039,36 TL
• Yarım Altın: 20.078,71 TL
• Tam Altın: 40.034,00 TL
• Cumhuriyet Altını: 41.448,00 TL
• Gremse Altın: 100.393,56 TL
• Ons Altın: 4.032,44 USD

Altında kâr satışı başladı: 24 Temmuz güncel altın fiyatları, Görsel 2

PİYASADA KRİTİK BEKLEYİŞ

Küresel piyasalarda ons altının 4.032 dolar bandındaki seyri iç piyasadaki gram ve ziynet altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Kâr satışlarının baskıladığı iç piyasada, yatırımcılar haftanın son seansında altının ivmesini yeniden yukarı çevirip çeviremeyeceğine kilitlendi.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.167,82 6.168,79 % 0.23 11:36
Ons Altın / TL 191.995,95 192.035,51 % 0.31 11:51
Ons Altın / USD 4.055,52 4.055,98 % 0.15 11:51
Çeyrek Altın 9.868,51 10.085,97 % 0.23 11:36
Yarım Altın 19.675,34 20.171,95 % 0.23 11:36
Ziynet Altın 39.474,04 40.220,52 % 0.23 11:36
Cumhuriyet Altını 40.841,00 41.448,00 % -1.99 16:41
Tüm Altın Fiyatları

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