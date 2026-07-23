NOVAGOLD, Alaska'da bulunan ve dünyanın en büyük geliştirilmemiş altın yataklarından biri olarak gösterilen Donlin Gold projesinin tamamını kontrolü altına almak için önemli bir adım attı. Şirket, Paulson Advisers LLC'nin projedeki kalan yüzde 40 hissesini hisse karşılığı satın almak üzere kesin anlaşmalara vardığını açıkladı.

İşlemin ardından NOVAGOLD, projenin yüzde 100 sahibi olurken, piyasa gelişmeyi olumlu karşıladı ve şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yükselişe geçti.

ORTAKLIK YAPISI SADELEŞECEK

Şirket yönetimi, işlemin yalnızca bir ortaklık değişikliği olmadığını, aynı zamanda projenin geliştirilme sürecini önemli ölçüde kolaylaştıracağını belirtti.

Anlaşmanın hissedarlar ve düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmasının ardından 2026'nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İşlem sonrasında mevcut NOVAGOLD hissedarları yeni şirketin yaklaşık yüzde 65'ine sahip olurken, yatırımcı John Paulson'ın hedge fonu ekonomik açıdan yaklaşık yüzde 40 paya sahip olacak. Ancak kurumsal yönetim anlaşmaları kapsamında Paulson'ın oy hakkı yüzde 19,99 ile sınırlandırılacak.

Bunun yanı sıra John Paulson, NOVAGOLD Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Kaplan ile birlikte şirketin eş başkanlığını üstlenecek.

"FİNANSMAN DAHA KOLAY HALE GELECEK"

NOVAGOLD Başkanı ve CEO'su Greg Lang, ortaklık yapısının sadeleşmesinin hem yatırımcılar hem de finans kuruluşları açısından önemli avantaj sağlayacağını söyledi.

Lang, tek çatı altında faaliyet gösteren daha büyük bir şirket yapısının görünürlüğü ve hisse likiditesini artıracağını belirterek, potansiyel kredi sağlayıcılarının projeyi daha kolay değerlendirebileceğini ifade etti.

Şirket yönetimine göre yeni yapı, karar alma süreçlerini hızlandırarak Donlin Gold projesinin geliştirme takvimini de öne çekebilecek.

BARRICK SONRASI TAM KONTROL SAĞLANIYOR

Bu satın alma, NOVAGOLD ile Paulson'ın yaklaşık bir yıl önce Barrick Mining'in Donlin Gold'daki yüzde 50 hissesini birlikte satın almasının ardından geldi. Söz konusu işlem sonrasında NOVAGOLD'un payı yüzde 60'a, Paulson'ın payı ise yüzde 40'a yükselmişti.

Son anlaşmayla birlikte projenin tamamı tek bir şirket çatısı altında toplanmış olacak.

ÜRETİM HEDEFİ YILLIK 1,3 MİLYON ONS

Şirket, işlemin hissedarlar açısından da değer yaratacağını belirtti. Açıklamaya göre yeni yapı;

Hisse başına net aktif değeri artıracak,

Şirkete ait rezerv ve kaynak miktarını büyütecek,

Madenin ilk 10 yıllık döneminde yıllık altın üretimini 520 bin onsun üzerinde artıracak.

Donlin Gold projesi yaklaşık 40 milyon ons ölçülmüş ve gösterilmiş altın kaynağına sahip bulunuyor. Ortalama 2,22 gram/ton cevher tenörü, benzer büyük altın projelerinin küresel ortalamasının iki katından fazla seviyede yer alıyor.

Mevcut plana göre madenin ilk 10 yılında yıllık ortalama 1,3 milyon ons, toplam 27 yıllık işletme ömrü boyunca ise yıllık ortalama 1,1 milyon ons altın üretmesi hedefleniyor.

HABERİN ARDINDAN ŞİRKET HİSSELERİ YÜKSELDİ

Piyasa, işlemi olumlu karşıladı. NovaGold Resources Inc. (NYSE American: NG) hisseleri, satın alma anlaşmasının duyurulmasının ardından Çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde %2,7 değer kazandı. Yatırımcılar, şirketin Donlin Gold projesinde tam kontrole sahip olmasının uzun vadeli büyüme potansiyelini artıracağını değerlendiriyor.

GÖZLER FİZİBİLİTE ÇALIŞMASINDA

Şirketin öncelikli hedefi ise güncellenmiş banka finansmanına uygun fizibilite raporunu tamamlamak.

Greg Lang, Fluor liderliğinde WSP, Worley ve Hatch şirketlerinin desteğiyle hazırlanan fizibilite çalışmasının planlandığı şekilde ilerlediğini ve 2027 yılının ilk yarısında yayımlanmasının beklendiğini söyledi.

Lang, bu raporun projenin ekonomik fizibilitesini, inşaat takvimini ve finansman sürecini netleştirecek en kritik belge olacağını vurguladı.