9 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı raporda 2026 yılı ortalama altın fiyat beklentisini 4.864 dolardan 4.560 dolara düşüren HSBC, yıl sonu hedefini ise değiştirmeyerek 4.750 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Manşetlere yansıyan indirim haberlerinin aksine bankanın stratejik yıl sonu hedefini koruması uzun vadeli yatırımcılar için bambaşka bir tablonun varlığını gösteriyor.

MANŞETLERİN ARKASINDAKİ SİNYAL: NEDEN 4.750 DOLAR?

HSBC’nin Baş Değerli Metaller Analisti James Steel liderliğinde hazırlanan raporda, 2026 yılı ortalama fiyat tahmini gerilese de altını destekleyen yapısal dinamiklerin gücünü koruduğu vurgulandı.

Banka 2027 yıl sonu hedefini 5.025 dolar, 2028 beklentisini 5.200 dolar ve 2029 tahminini 5.300 dolar olarak koruyarak yükseliş trendinin orta ve uzun vadede bozulmadığına işaret etti.

Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yaklaşık yüzde 4,57 seviyelerinde seyretmesi, yüzde 2’yi aşan reel getiriler ve güçlü ABD doları, altın üzerinde baskı oluştursa da HSBC uzmanları Willem Sels ve Lucia Ku, bu durumun halihazırda fiyatlandığını ve 3.800 - 4.700 dolar aralığının dip bölgeye yakın bir konsolidasyona işaret ettiğini belirtiyor.

MERKEZ BANKALARININ DEVAM EDEN FİZİKİ TALEBİ

Raporun ve piyasa dinamiklerinin en kritik dayanağını ise kamu kurumlarının alımları oluşturuyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre:

• 2026 1. Çeyrek Alımları: Merkez bankaları yılın ilk çeyreğinde rekor seviyelere yakın bir performansla net 244 ton altın biriktirdi.

• Gelecek 12 Ay Planı: Haziran 2026 anketine katılan merkez bankalarının yüzde 45'i önümüzdeki bir yıl içinde altın rezervlerini artırmayı hedefliyor.

• HSBC Tahminleri: Banka, merkez bankası talep beklentisini 2026 için 680 ton, 2027 için ise 850 ton olarak sabitledi.

Batı’da borsa yatırım fonlarından (ETF) kaçış yaşanırken, Doğu ve Asya merkezli perakende ve kurumsal talebin fiziki altını piyasadan çekmesi, kâğıt üstündeki arz-talep dengesini daraltıyor.

UZUN VADELİ YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed (FOMC) toplantısı kısa vadeli türev işlem yapanlar için kritik görünse de fiziki metal yatırımcıları için makroekonomik tavanlar geçerliliğini koruyor.

Yüksek küresel bütçe açıkları, borç yükü ve jeopolitik belirsizlikler ışığında HSBC uzmanları, mevcut seviyelerin yapısal bir bozulmadan ziyade portföy çeşitlendirmesi ve kademeli pozisyon alma fırsatı sunduğunu ifade ediyor.

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