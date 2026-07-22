İç ve dış piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ile altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, güne yükseliş grafiğiyle başlayan altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Piyasalardaki bu yukarı yönlü ivmede, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik riskler etkili oluyor.

Güvenli liman talebinin artmasıyla küresel piyasalarda ons altın 4.131 dolar sınırını aşarken, iç piyasada gram altın 6.275 TL seviyelerinden işlem görüyor.

22 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel altın satış fiyatları şu şekildedir:

• Ons Altın: 4.131,94 dolar

• Gram Altın: 6.275,51 TL

• Çeyrek Altın: 10.271,00 TL

• Yarım Altın: 20.555,00 TL

• Tam Altın: 40.075,55 TL

• Cumhuriyet Altını: 40.915,00 TL

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

Emtia piyasası uzmanları, ons altındaki iki haftalık zirve hareketinin temelinde küresel makroekonomik belirsizliklerin yer aldığını belirtiyor.

• Fed Beklentileri: Yatırımcılar, gelecek haftaki toplantıdan çıkacak faiz kararına ve politika metninde yer alacak faiz indirimi sinyallerine odaklanmış durumda.

• Jeopolitik Gerilim: Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve bölgesel riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini destekliyor.

• Teknik Alımlar: Kritik direnç seviyelerinin aşılmasıyla birlikte piyasada teknik alımların hız kazandığı gözleniyor.