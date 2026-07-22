Orta Doğu’da askeri hareketlilik en üst seviyeye ulaştı. ABD ve İran cephesinden peş peşe kritik hamleler ve açıklamalar geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek kapsamlı operasyonların devam edeceğini vurguladı. Trump ayrıca ABD’den Lübnan’a doğrudan uçuşların başlatılması yönünde talimat verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile girilen çatışmaların maliyetinin şimdiden 37,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Güvenlik gerekçesiyle Erbil Havalimanı'ndaki uçuşlar da geçici olarak askıya alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, krizin çözümü için hâlâ müzakereye açık olduklarını ancak Tahran yönetiminin görüşmeler konusunda samimi davranmadığını ifade etti.

DÜNYA EKONOMİ VE POLİTİKASINDA ÖNE ÇIKANLAR

• Japonya İhracatında Rekor Artış: Zayıf yen ve yarı iletken üretim ekipmanlarına gelen güçlü küresel talep sayesinde Japonya'nın haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 19,3 arttı. Bu rakam, Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçti.

• Kolombiya'da Seçim Şaibesi Yargıda: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da sağcı aday Espriella'nın galip çıktığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek sonuçların iptali için yargı yoluna başvurdu.

• İngiltere'de Dijital Kimlik Geri Adımı: İngiltere hükümeti, vatandaşlardan gelen yoğun tepki ve itirazlar üzerine dijital kimlik kartı projesini rafa kaldırdığını açıkladı.

EKONOMİDE "NE OLACAK?": PİYASALARIN TAKVİMİNDE BU HAFTA

Finans piyasaları küresel riskleri fiyatlarken, önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler ve kararlar makro yönü belirleyecek:

• İngiltere: Bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri takip edilecek.

• Türkiye: Yurt içi piyasaların gözü perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) vereceği faiz kararında olacak.

• Avrupa: Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını perşembe günü duyuracak.

• Kredi Derecelendirme: Moody’s, merakla beklenen Türkiye Değerlendirme Raporu’nu 24 Temmuz'da yayımlayacak.

• Borsa İstanbul: Tüm bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul’un güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• Metgün Enerji – METEN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün İnfo Yatırım liderliğinde toplanacak.

• Albayrak Hazır Beton – ALBTN.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 22 – 23 Temmuz’da toplanacak.

• Masfen Enerji – MASFN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 – 24 Temmuz’da toplanacak.

• Kardemir Çelik – KARCL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 – 24 Temmuz’da toplanacak.

• AKSEN – Senegal'de devam eden doğalgaz santrali yatırımında kullanılmak üzere 10 yıl vadeli 57 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 21,0 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• BETAE – EÜAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalenin 13,5 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

• BFREN – Yıllık izinler nedeniyle fabrikada üretime 27 Temmuz – 9 Ağustos arasında ara verileceği açıklandı.

• BARMA – Şirketin, son 5 yılda dikey entegrasyon stratejisi kapsamında yaklaşık 210 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiği, 2026 yılı sonunda Konya Ereğli Kağıt Fabrikası ile enerji santrali yatırımlarını tamamlayarak 2027'yi tam entegrasyon ve operasyonel kaldıraç yılı olarak hedeflediği, finansman tarafında, Mayıs 2026'da geri alınan 2.000.000 adet payın 59 TL'den satışıyla 118 milyon TL nakit sağlandığı, Temmuz 2026'da ise ortakların sattığı 20.000.000 adet paydan elde edilen kaynağın şirkete aktarılması kararlaştırılarak yüksek maliyetli banka kredilerine olan bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığı, enerji yatırımlarının son aşamasına gelinmesi nedeniyle Konya Ereğli Kağıt Fabrikası'nda üretime yaklaşık üç ay ara verildiği, bu süreçte kojenerasyon tesisinin devreye alınmasına odaklanıldığı açıklandı.

• CVKMD – Kaydileştirme başvurusunun satış ya da ortaklık yapısını değiştirecek bir unsur olmadığı açıklandı.

• CVKMD – Şirket ile Trafigura arasında niyet ve temel şartlar belgesi imzalandığı açıklandı.

• DESPC – VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• EREGL – Moody’s tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan pozitife revize edildiği açıklandı.

• ENDAE – Hüsnü Enis Bakioğlu tarafından 1.476.399 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İş birliği Protokolü kapsamında Ankara Gölbaşı Taşpınar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici PSGYO ile imzalandığı, arsa satışı karşılığı karşılığı satış toplam gelirinin 23 milyar TL olduğu açıklandı.

• EKGYO – İstanbul Esenler Atışalanı Kuzey 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun Pazartesi yapılacağı açıklandı.

• GLCVY – Şirketin, AKBNK tarafından gerçekleştirilen 415,7 milyon TL’lik portföy ihalesine en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

• KLYPV – Şirketin, 457,2 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• KBORU – Şirketin, 457,2 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• KTSKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 230 milyon TL’den 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• KONKA – Şirket tarafından İzmir’de kurulması planlanan dekor kağıdı, enerji ve buhar üretim tesisi entegre projesi kapsamında kullanılacak kağıt makinesi ve yardımcı ekipmanlarının tedariki için Voith ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

• OZSUB – Şirket bağlı ortaklığı Unifeed Su Ürünleri tarafından, 5.146 m²’lik arsanın 47,8 milyon TL bedelle alındığı açıklandı.

• OYLUM – Şirketin, A101 ile doğrudan tedarikçi olarak çalışmaya başladığı açıklandı.

• RGYAS – Şirketin, yüzde 100 pay sahibi olduğu Altunizade Gayrimenkul ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesinin tescil edildiği açıklandı.

• TUKAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• TLMAN – Şirketin, mevcut Albayrak 1461 römorkörünü 750.000 euro ilave bedel karşılığında takasa vererek, 23,40 metre uzunluğunda, en az 50 TBP çeki gücüne sahip ASD pervaneli yeni bir açık deniz römorkörü için yapım ve trampa sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 372 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 391,13 TL fiyattan geri alındı.

• BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000 adet pay 72,70 TL fiyattan geri alındı.

• BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 7,13 – 7,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 19,37 – 19,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 426.179 adet pay 5,87 – 5,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 22,52 – 22,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ISVEA – Tera Portföy tarafından 19.529.007 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,97’ye yükseldi.

• MANAS – Tera Portföy tarafından 700.000 adet alış ve 2.100.668 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,82’ye geriledi.

• SVGYO – Tera Portföy tarafından 1.074.855 adet alış ve 7.046.037 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,62’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• SEKFK – Şirket sermayesi yarın 100 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilecek.

• UMPAS – Tahsisli sermaye artırımına (planlanan toplam satış hasılatı 1 milyar TL) karar verildiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım