Bitcoin, artan risk iştahı ve Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü para girişlerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. En büyük kripto para birimi 66 bin dolar seviyesini aşarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşırken, son beş günde ETF'lere gerçekleşen 727 milyon dolarlık net giriş yükseliş beklentilerini güçlendirdi.

BITCOIN MAYIS AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,86 değer kazanarak 66 bin 459 dolara kadar yükseldi.

Yükselişle birlikte Bitcoin, mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerini test etti.

Lider kripto para birimi TSİ 09.48 itibarıyla ise 65 bin 864 dolar seviyelerinde seyrediyor.

ÇİP HİSSELERİNDEKİ YÜKSELİŞ KRİPTO PİYASASINI DESTEKLEDİ

Yarı iletken sektöründe görülen güçlü performans ve yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesi, kripto para piyasasında alımları hızlandırdı.

Özellikle Marvell ve Micron gibi çip üreticilerinin hisselerinde görülen yükseliş, piyasalardaki risk iştahını artırırken Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıklara talebi destekledi.

Kripto para piyasasında Ethereum yüzde 3,66, XRP ise yüzde 4 yükselerek dikkat çekti.

BITCOIN ETF'LERİNE 727 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ

Yükselişi destekleyen en önemli gelişmelerden biri de Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü fon akışı oldu.

Bitcoin ETF'lerine son işlem gününde 226,9 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken, son beş günlük toplam net giriş 727 milyon dolara ulaştı. Böylece ETF'ler son ayların en güçlü pozitif para girişlerinden birini kaydetti.

Artan fon girişleriyle birlikte yatırımcıların yeni dip seviyelerine ilişkin beklentileri zayıflarken, yükseliş trendinin devam edebileceği yönündeki beklentiler de güç kazandı.

GÖZLER 70 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Analistler, ETF girişleri ve risk iştahındaki artışın Bitcoin'deki toparlanmayı desteklediğini belirtiyor.

Piyasalarda bir sonraki önemli psikolojik eşik olarak 70 bin dolar seviyesi öne çıkarken, fiyatın hafta içinde bu seviyeyi yeniden test edebileceği değerlendiriliyor.

HAZİRANDAKİ ÇIKIŞLARIN ARDINDAN TOPARLANMA

Haziran ayında Bitcoin ETF'lerinden 13 işlem günü boyunca aralıksız para çıkışı yaşanmış ve toplam 4,37 milyar dolarlık fon çıkışı kaydedilmişti.

Analistler, kayıpların tamamen telafi edilmediğini ancak son dönemde hızlanan ETF girişlerinin toparlanma sürecini desteklediğini ifade ediyor.

BITCOIN İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Bitcoin'in günlük işlem hacmi de yükselişe eşlik etti. Son 24 saatte işlem hacmi yüzde 28 artarak yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı.

Bununla birlikte analistler, İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yeniden piyasalarda belirleyici hale gelmesi veya çip sektöründeki olumlu görünümün bozulması halinde yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğini belirtiyor. Buna karşın mevcut görünümde kripto para piyasasında yukarı yönlü eğilimin korunduğu değerlendiriliyor.