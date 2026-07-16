Volvo Group, küresel lojistik ve tedarik ağındaki operasyonel verimliliği artırmak amacıyla blockchain (blokzincir) teknolojisini üretim süreçlerine entegre etmeye başladı.

Bu stratejik hamlenin en dikkat çekici parçası ise Volvo’nun tedarikçileriyle gerçekleştireceği ticari işlemlerde kullanılmak üzere geliştirdiği özel bir kripto para birimini başarıyla test etmesi oldu.

AMAÇ POPÜLERLİK DEĞİL, SOMUT İŞ İHTİYAÇLARI

Blockchain teknolojisinin sadece popüler bir trend olduğu için seçilmediğini vurgulayan Volvo Group Belçika Lojistik Operasyonları Bilgi Yönetimi, Yapay Zekâ ve Analitik Başkanı Ivan Branco, projenin arkasındaki felsefeyi şu sözlerle özetledi:

"Blockchain teknolojisini yalnızca yeni ve popüler bir teknoloji olduğu için incelemiyoruz. Bizim önceliğimiz, bu teknolojinin ticari açıdan sağlayacağı gerçek faydaları ortaya koymak ve operasyonel süreçlerimizde somut, ölçülebilir bir verimlilik elde etmektir."

TEDARİK ZİNCİRİNDE "HIZ, GÜVEN VE ŞEFFAFLIK" DÖNEMİ

Volvo’nun pilot çalışmasını gerçekleştirdiği bu özel kripto para birimi, piyasadaki spekülatif yatırım araçlarının aksine, tamamen kurumsal çözümlere odaklanıyor. Sistem hayata geçtiğinde şu avantajları beraberinde getirecek:

• Hızlı ve Güvenli Ödemeler: Tedarikçiler arasındaki finansal işlemler aracı kurumlar olmadan, çok daha hızlı ve düşük maliyetle tamamlanacak.

• Değiştirilemez Kayıt Yapısı: Blokzincir altyapısı sayesinde ürünlerin ham maddeden son ürüne kadar olan tüm hareketleri şeffaf bir şekilde izlenebilecek.

• Akıllı Otomasyon: Manuel yürütülen birçok bürokratik süreç ve onay mekanizması otomatik hale getirilerek zaman kayıplarının önüne geçilecek.

SEKTÖR İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN İŞARETİ

Uzmanlar; üreticiler, lojistik firmaları ve alt tedarikçilerden oluşan küresel tedarik zincirlerinin oldukça karmaşık yapılar olduğuna dikkat çekiyor. Volvo’nun attığı bu adım, veri doğruluğunu artırma ve paydaşlar arasındaki güveni en üst seviyeye çıkarma noktasında oyunun kurallarını değiştirebilir.

Bu pilot çalışma, geleneksel sanayi şirketlerinin dijital varlıklara bakış açısının da değiştiğini kanıtlıyor. Kripto paralar artık sadece birer yatırım aracı olarak değil, dev şirketlerin operasyonel gücünü artıracak köklü teknolojik altyapılar olarak sahneye çıkıyor.

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