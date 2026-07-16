Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

BİSAM'ın hane halkı tüketim harcamalarını esas alarak yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 36 bin 324 TL olarak belirlendi.

Açlık sınırı temel alınarak yapılan hesaplamada ise yoksulluk sınırı 119 bin 330 TL olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK HARCAMA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Rapora göre günlük gıda harcamalarında en yüksek payı 432,46 TL ile süt ve süt ürünleri aldı. Bu grubu 275,04 TL ile sebze ve meyveler, 198,06 TL ile et, tavuk ve balık izledi.

Diğer günlük harcama kalemleri ise şöyle sıralandı:

Ekmek: 86,67 TL

Yağ: 78,42 TL

Şeker, bal, reçel ve pekmez: 37,76 TL

Kuruyemiş: 32,05 TL

Kurubaklagiller: 26,81 TL

Yumurta: 24,70 TL

Pirinç, bulgur, makarna ve un grubu: 18,83 TL

GIDA HARCAMALARINDA EN BÜYÜK PAY SÜT ÜRÜNLERİNDE

BİSAM'ın hesaplamalarına göre, günlük gıda harcamalarının yüzde 35,7'sini süt ve süt ürünleri oluşturdu.

Bu grubu yüzde 23,3 ile et, yumurta ve kurubaklagiller, yüzde 22,7 ile meyve ve sebzeler izlerken, ekmek ve tahıl grubunun payı yüzde 8,7 olarak hesaplandı.

YAĞ VE KURUYEMİŞ FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Raporda, temmuz ayında açlık sınırındaki artışın ağırlıklı olarak katı ve sıvı yağlar ile kuruyemiş fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan peynir ile et, tavuk ve balık gruplarında yaşanan fiyat gerilemelerinin, açlık sınırındaki artışı sınırlayan unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.