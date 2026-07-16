Haziran sonundan bu yana altın fiyatlarına karşı iyimserliğini kademeli olarak azaltan BofA analistleri, kıymetli metal için fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Ancak banka, altın fiyatlarındaki bu gevşemeye rağmen madencilik sektöründe devasa bir potansiyel görüyor.

Piyasalarda Fed’in faiz politikası nedeniyle altının yılın ikinci yarısında zorlu bir viraja gireceği öngörülürken, BofA hisse senedi analistleri madencilik hisselerini "kaçırılmayacak bir fırsat" olarak nitelendiriyor.

ALTIN TAHMİNİ YÜZDE 14 DÜŞTÜ

BofA'nın emtia analistleri, 2026 yılı için ortalama altın fiyat tahminlerini yüzde 14 oranında düşürerek ons başına 4.360 dolara çekti. Bankanın görünümündeki bu aşağı yönlü revizyonun arkasında ise Federal Rezerv'in (Fed) para politikası yatıyor:

• Faiz Artış Beklentisi: Enflasyonist baskılar hafiflese dahi Fed'in bu yıl içinde üç kez faiz artışına gidebileceği beklentisi, altın fiyatlarının üzerindeki baskıyı canlı tutuyor.

• Finansal Sıkılaşma: Yüksek faiz ortamı para arzını kısıtlayarak şirketler üzerindeki finansal baskıyı artırırken, hisse senedi endekslerindeki rekor yoğunlaşma yatırımcıları yeni arayışlara itiyor.

• Değersizleşen Nakit: ABD hanehalklarının elinde bulunan ve Covid öncesi trendin yüzde 33 üzerinde olan 21 trilyon dolarlık devasa nakit hacmi, vergi sonrası reel getirisinin eksi yüzde 1 olması nedeniyle cazibesini yitirmiş durumda. Bu durum, yatırımcıları daha ucuz ve göz ardı edilmiş alternatif sektörlere yöneltiyor.

"ALTIN KONSOLİDE OLURKEN, MADENCİLER REKOR KÂR DAĞITIYOR"

Bank of America, kısa vadede altın fiyatlarında bir konsolidasyon (yatay seyir) beklese de uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor. Bu süreçte bankanın en çok güvendiği liman ise altın madenciliği şirketleri oldu.

Analistler, yüksek seyreden altın fiyatlarının kâr marjlarını zirveye taşıması sayesinde altın madencilerinin şu an piyasanın en kârlı sektörlerinden biri haline geldiğini vurguluyor.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ DİKKAT ÇEKİCİ RAKAMLAR

• 10 Kat Artan Nakit Akışı: Altın madencisi şirketlerin serbest nakit akışları, 2020 yılına kıyasla tam 10 kat artış gösterdi.

• Güçlenen Bilançolar: Şirketlerin öz sermayelerine oranla uzun vadeli borç yükümlülükleri yarı yarıya azaldı.

• Zirvede Kazanç Getirisi: Madencilik şirketleri, tüm sektörler arasında yüzde 12 ile en yüksek kazanç getirisine sahip konumda.

• İskonto Fırsatı: Sektör hisseleri, son 20 yılın en düşük S&P 500 karşılaştırmalı değerlemesiyle işlem görüyor. Ayrıca BofA, metal hisselerinin net aktif değerlerine kıyasla yüzde 19 iskontolu (ucuz) fiyatlandığına dikkat çekiyor.

BofA analistlerine göre yüksek değerli hisselerden ucuz kalmış sektörlere doğru yaşanacak büyük rotasyonda madencilik sektörü, bankacılık ve Latin Amerika hisseleriyle birlikte listenin en başında yer alıyor.

Altının kendisindense, borç yükünü hafifletmiş ve kasasını nakitle doldurmuş maden üreticilerinin hisselerini taşımak çok daha kazançlı bir strateji sunabilir.

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