Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim ve kritik ticaret rotalarındaki arz kesintisi endişeleriyle adeta barut fıçısı üzerinde oturuyor.

ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonlarını sıklaştırması ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın sekteye uğrayabileceği ihtimali, petrol fiyatlarını art arda dördüncü işlem gününde de yukarı taşıdı.

ABD VURDU, İRAN "VAROLUŞSAL SAVAŞ" İLAN ETTİ

ABD'nin çarşamba günü İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve ardından ülkenin kıyı savunma sistemleri ile füze tesislerini vurması tansiyonu zirveye çıkardı.

Saldırılara sert tepki gösteren İran yönetimi, ABD ile "varoluşsal bir savaş" içinde olduklarını ilan ederek bölgedeki enerji ihracatını daha da sınırlandırabileceklerinin sinyalini verdi.

Savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın durması en büyük korku kaynağı.

Analistler, İran'ın Yemen'deki Husi müttefikleri aracılığıyla Kızıldeniz'e açılan Babülmendep Boğazı'nı da kapatabileceğine dikkat çekiyor. Bu iki geçiş noktasının aynı anda riske girmesi, küresel enerji arzına vurulacak en büyük darbe olarak yorumlanıyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM: BRENT 85 DOLARI AŞTI

Sıcak çatışma riskinin tırmanmasıyla birlikte emtia piyasalarında alımlar hız kazandı.

• Brent Petrol: Vadeli işlemler yüzde 0,4 artışla varil başına 85,28 dolara ulaştı.

• WTI (ABD Tipi Ham Petrol): Yüzde 0,5 değer kazanarak 80,02 dolardan alıcı buldu.

Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, piyasalarda tam kapsamlı bir savaş beklenmediğini ancak çatışmaların seyrine bağlı olarak ABD tipi ham petrolün kısa sürede 85-87 dolar bandına tırmanabileceğini belirtti.

GOLDMAN SACHS'TAN ÇARPICI TAHMİN: "110 DOLARIN ÜZERİ GÜNDEMDE"

Piyasadaki bu kaotik ortama yönelik en çarpıcı analiz ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi. Bankanın yayımladığı rapora göre:

• Kötümser Senaryo: Körfez bölgesinden yapılan petrol ihracatındaki toparlanmanın gecikmesi ve jeopolitik krizin derinleşmesi halinde, Brent petrol dördüncü çeyrekte varil başına 110 doların üzerine çıkabilir.

• İyimser Senaryo: Eğer bölgedeki gerilim beklenenden hızlı yatışır ve petrol üretimi hızla normale dönerse, fiyatlar yıl sonuna doğru 60 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir.

ABD STOKLARI BEKLENTİNİN ALTINDA DÜŞTÜ

Fiyatların yükseliş trendini destekleyen bir diğer veri ise dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD'den geldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 10 Temmuz'da sona eren haftada ülkenin ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil gerilediğini duyurdu. Her ne kadar piyasaların beklentisi 2,6 milyon varillik daha sert bir düşüş olması yönünde olsa da stoklardaki azalma eğiliminin sürmesi arz endişelerini desteklemeye devam ediyor.

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