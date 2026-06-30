Morgan Stanley, küresel petrol piyasasına ilişkin fiyat beklentilerini yaklaşık iki hafta içinde ikinci kez aşağı yönlü revize etti. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının beklenenden hızlı normale dönmesi, ABD'deki güçlü üretim ve Çin'de zayıf kalan talebin petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Morgan Stanley analistleri, söz konusu gelişmelerin küresel petrol piyasasında arz fazlası riskini yeniden öne çıkardığını ifade etti.

2026 TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Banka, fiziki petrol piyasasında referans kabul edilen Dated Brent petrolü için 2026'nın üçüncü ve dördüncü çeyrek tahminlerini düşürdü.

Yeni beklentiye göre Dated Brent'in 2026'nın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde ortalama 75 dolar/varil seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.

Bu revizyon, üçüncü çeyrek tahmininde 15 dolar, dördüncü çeyrek tahmininde ise 5 dolarlık aşağı yönlü güncellemeye işaret etti.

2027 BEKLENTİSİ DE GERİLEDİ

Morgan Stanley, 2027 yılına ilişkin petrol fiyat beklentisini de aşağı yönlü revize etti.

Banka, Dated Brent petrolünün 2027 yılının sonunda 70 dolar/varil seviyesinde olacağını öngördü.

ARZ BASKISI SÜRÜYOR

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların beklenenden daha hızlı normale dönmesinin arz endişelerini azalttığını belirtti.

Bununla birlikte, ABD'nin güçlü petrol üretimi ve ihracatı ile Çin'deki zayıf ithalat talebinin küresel piyasada arz fazlası görünümünü desteklediği vurgulandı.

Morgan Stanley ayrıca vadeli petrol piyasasında kontango yapısının belirginleştiğine ve fiziki fiyat farklarının da zayıflayan piyasa koşullarına işaret ettiğine dikkat çekti.

Bankanın son revizyonu, haziran ayı içerisinde yaptığı önceki fiyat indiriminin ardından petrol piyasasına yönelik ikinci aşağı yönlü güncelleme oldu.

Kaynak: Dünya

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