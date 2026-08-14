Ağustos ayında yukarı yönlü ivmesini sürdüren ons altın, Asya seansında 4 bin 400 dolar eşiğini aşarak 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Zirve seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla fiyatlar 4 bin 300 dolar bandına çekilse de altın piyasasındaki dirençli duruş korunuyor.

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlara odaklanırken, küresel piyasalardan değerli metaller için dikkat çeken bir analiz geldi.

"REEL FAİZ BASKISINA RAĞMEN DÜŞMEYEN BİR ALTIN VAR"

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, normal şartlarda reel borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde, faiz getirisi olmayan altının baskılanması gerektiğine dikkat çekti.

Buna rağmen altının güçlü kaldığını vurgulayan uzman isim şu değerlendirmede bulundu:

"Altın aşağı yönlü kırılmıyor ve elde ettiği direnç sınırlarını başarıyla koruyor. Bu durum, yukarı yönlü senaryolara olan güvenin güçlü kaldığını gösteriyor. Ben de bu doğrultuda altındaki uzun pozisyonumu artırdım."

Spivak ayrıca ABD doları karşısında euro, sterlin ve Avustralya doları lehine düşüş yönlü pozisyon aldığını, gümüşte de iyimser beklentiyle uzun pozisyonunu koruduğunu belirtti.

HİSSE SENEDİNE KÖTÜ, ALTINA İYİ HABER

Fed’in faiz artırımlarına ara verme veya sonlandırma ihtimalinin "güçlü bir ekonomi" nedeniyle gerçekleşmeyebileceğini belirten Spivak, ABD’deki tüketim harcamalarındaki yavaşlamaya işaret etti.

Tüketici talebinin zayıflamasının güçlü bir dezenflasyonist etki yaratabileceğini belirten küresel makro başkanı, bu tablonun piyasalardaki etkisini şu sözlerle özetledi:

• Hisse Senetleri: Ekonomideki ivme kaybı borsa tarafı için olumsuz bir tablo çizebilir.

• Tahvil ve Altın: Büyümedeki zayıflamaya bağlı dezenflasyonist süreç, faiz baskısını azaltacağı için tahvil ve altın piyasası adına olumlu bir haber niteliği taşıyor.

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