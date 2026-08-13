Dünü 6 milyon 770 bin 1 liradan tamamlayan standart altın, seans içerisinde en düşük 6 milyon 700 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 745 bin 100 lira seviyelerini test etti.

Gün kapanışında altın kilogram fiyatı, yüzde 0,4 oranında değer kaybı kaydederek en yüksek gördüğü seviyeden günü noktaladı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 2,4 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP’de gerçekleşen işlem verileri ise şu şekilde yansıdı:

• Altın İşlem Miktarı: 361,40 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 2.422.617.043,62 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 2.442.081.658,28 TL

ALTIN BORSASINDA LİDER KURUMLAR

Gün boyunca kıymetli madenler piyasasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak ilk sırada yer alan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

• Vakıf Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler