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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, 6 milyon 745 bin 100 lira seviyesine çekildi.

Dünü 6 milyon 770 bin 1 liradan tamamlayan standart altın, seans içerisinde en düşük 6 milyon 700 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 745 bin 100 lira seviyelerini test etti.

Gün kapanışında altın kilogram fiyatı, yüzde 0,4 oranında değer kaybı kaydederek en yüksek gördüğü seviyeden günü noktaladı.

Altında realizasyon! Kilogram fiyatı geriledi, Görsel 1

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 2,4 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP’de gerçekleşen işlem verileri ise şu şekilde yansıdı:

• Altın İşlem Miktarı: 361,40 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 2.422.617.043,62 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 2.442.081.658,28 TL

Altında realizasyon! Kilogram fiyatı geriledi, Görsel 2

ALTIN BORSASINDA LİDER KURUMLAR

Gün boyunca kıymetli madenler piyasasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak ilk sırada yer alan kurumlar sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

• Vakıf Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.681,21 6.682,30 % -1.3 23:47
Ons Altın / TL 207.806,59 208.445,68 % -1.16 23:59
Ons Altın / USD 4.350,74 4.351,32 % -1.31 23:59
Çeyrek Altın 10.689,94 10.925,56 % -1.3 23:47
Yarım Altın 21.313,06 21.851,12 % -1.3 23:47
Ziynet Altın 42.759,74 43.568,60 % -1.3 23:47
Cumhuriyet Altını 44.431,00 45.103,00 % -1.29 17:03
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