Sermaye piyasalarının merkezi saklama kuruluşu olan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 13 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle temettü hak kullanım ödemelerine ilişkin kayıtları duyurdu.

11 Ağustos tarihinde hak kullanımı başlayan nakit temettüye ilişkin finansal detaylar şu şekilde gerçekleşti:

• Şirket Ünvanı / Hisse Kodu: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)

• Pay Başına Brüt Temettü: 3,70 TL

• Pay Başına Net Temettü: 3,70 TL (Gayrimenkul yatırım ortaklıkları vergi muafiyetine tabi olduğu için brüt ve net tutar eşit)

• Temettü Hak Kullanım Tarihi: 11 Ağustos 2026

• Hesaplara Geçiş Tarihi: 13 Ağustos 2026

MKK tarafından yürütülen Merkezi Kaydi Sistem süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahibi tüm yatırımcıların hesaplarında nakit aktarımları sağlandı.

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