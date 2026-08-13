Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde ÖTV ağustos ayı sonuna kadar tamamen sıfırlandı.

Alınan karar sonrası pompa fiyatlarına yüzde 10’un üzerinde indirim yansırken, motorinin litre fiyatı 80,05 TL seviyelerinden ortalama 70,80 TL seviyelerine kadar geriledi.

EŞEL MOBİL DEVREDEN ÇIKTI, KADEMELİ ÖTV DÖNEMİ BAŞLADI

Düzenlemeyle birlikte motorin ürünü eşel mobil sisteminin dışına çıkarıldı. Ağustos ayındaki vergi muafiyetinin ardından Eylül ayından itibaren kademeli bir ÖTV artış takvimi uygulanacak.

Açıklanan takvime göre motorinde uygulanacak ÖTV tutarları şu şekilde belirlendi:

• 13 - 31 Ağustos 2026: 0 TL/Litre (ÖTV sıfırlandı)

• 1 - 30 Eylül 2026: 3,00 TL/Litre

• 1 - 31 Ekim 2026: 6,00 TL/Litre

• 1 - 30 Kasım 2026: 9,00 TL/Litre

• 1 - 31 Aralık 2026: 12,00 TL/Litre

• 1 Ocak 2027 ve Sonrası: 13,9006 TL/Litre (Sistem öncesi seviyeye dönüş)

POMPA FİYATLARINA NEFES ALDIRAN ADIM

Vergi yükünün ağustos ayının sonuna kadar sıfırlanmasıyla birlikte dağıtım şirketleri ve akaryakıt istasyonları fiyatlarını güncelledi.

Düzenleme sayesinde hem ticari araç sahiplerinin hem de bireysel sürücülerin depo maliyetlerinde bariz bir rahatlama sağlandı.

13 AĞUSTOS GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL

Avrupa Yakası

Benzin: 69,92 TL

Motorin: 70,82 TL

LPG: 33,79 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 69,77 TL

Motorin: 70,68 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 70,89 TL

Motorin: 71,94 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 71,17 TL

Motorin: 72,21 TL

LPG: 33,79 TL