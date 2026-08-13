Akaryakıt fiyatlarını doğrudan ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçilirken, ağustos ayının kalan bölümünde ÖTV sıfırlandı. Vergi eylülden itibaren her ay 3 TL artırılacak. Motorin ayrıca eşel mobil sisteminden çıkarıldı. Benzin ve LPG'de ise mevcut uygulama devam edecek.

MOTORİNDE ÖTV AĞUSTOS AYINDA SIFIRLANDI

Karara göre motorinden alınan ÖTV tutarı, 13 Ağustos 2026 itibarıyla ağustos ayının kalan bölümü için sıfır olarak uygulanacak.

Eylülden itibaren ise motorin ÖTV'si yıl sonuna kadar her ay 3 TL artırılacak.

Buna göre motorinden alınacak ÖTV tutarları şöyle olacak;

Ağustos: 0 TL

Eylül: 3 TL

Ekim: 6 TL

Kasım: 9 TL

Aralık: 12 TL

Kademeli uygulamanın ardından motorindeki ÖTV tutarı 1 Ocak 2027'den itibaren 13,9006 TL olacak. Böylece vergi, eşel mobil sistemi öncesindeki seviyesine çıkarılacak.

MOTORİN EŞEL MOBİL SİSTEMİNDEN ÇIKARILDI

Motorindeki ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesiyle birlikte önemli bir değişiklik daha yapıldı.

Eşel mobil sistemi, motorin türü ürünler bakımından yürürlükten kaldırıldı.

Böylece motorinde yıl sonuna kadar yukarıda belirtilen kademeli ÖTV sistemi uygulanacak.

BENZİN VE LPG'DE SİSTEM DEĞİŞMEDİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile benzin ve LPG türü ürünlerde uygulanan mevcut eşel mobil sisteminde ise değişiklik yapılmadı.

Benzin ve LPG'de yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması halinde, 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak.

Yurt içi rafineri fiyatlarında düşüş yaşanması durumunda ise indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulanmaya devam edilecek.

Ancak eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV tutarlarına ulaşılmamış olsa dahi sistem 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılacak ve serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek.

MOTORİNDE YENİ DÜZENLEME NEDEN YAPILDI?

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre uluslararası piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, motorinin pompa satış fiyatlarında benzine kıyasla önemli artışlara neden oldu.

Yeni düzenlemeyle tüketiciler, nakliyeciler ve sanayiciler üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda benzin ve LPG'deki mevcut sistemin sürdürülmesine, motorin ÖTV'sinde ise kademeli ve kontrollü bir uygulamaya geçilmesine karar verildi.

GIDA, ULAŞIM VE SANAYİ MALİYETLERİ DE HEDEFTE

Motorinin yalnızca araç sahiplerini değil, ekonominin birçok alanındaki maliyetleri doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesi de düzenlemenin gerekçeleri arasında yer aldı.

Başta gıda, ulaştırma ve sanayi olmak üzere motorin fiyatlarının ekonominin geneline yayılan ikincil etkileri dikkate alınarak fiyat artışlarının maliyetlere yansımasının sınırlandırılması hedefleniyor.

Düzenlemeyle dezenflasyon sürecinin desteklenmesinin yanı sıra ekonomik aktivite ve rekabet gücü üzerindeki maliyet baskısının azaltılması amaçlanıyor.

Motorin fiyatlarında meydana gelebilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

Uygulamada enflasyonla mücadele, reel sektörün rekabet gücü ve kamu maliyesi dengelerinin birlikte gözetileceği belirtiliyor.