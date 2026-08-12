Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatlarında son dönemde yaşanan değişimlerin ardından araç sahipleri 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.

12 AĞUSTOS BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI (GÜNCEL)

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,92 TL

Motorin litre fiyatı: 80,07 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,77 TL

Motorin litre fiyatı: 79,93 TL

LPG litre fiyatı: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 70,89 TL

Motorin litre fiyatı: 81,19 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71,17 TL

Motorin litre fiyatı: 81,46 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemleri önemli rol oynuyor. Bu nedenle küresel piyasalardaki hareketler ve kurdaki değişimler pompa fiyatlarına artış veya indirim olarak yansıyabiliyor.

BİR DEPO BENZİN KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Benzinin litre fiyatının 70 TL sınırında seyretmesiyle birlikte bir aracın deposunu tamamen doldurmanın maliyeti de dikkat çekici seviyelere ulaştı.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 69,92 TL'lik benzin fiyatı üzerinden yapılan kaba hesaplamaya göre 40 litrelik bir depoyu doldurmak yaklaşık 2.797 TL'ye, 45 litrelik depo 3.146 TL'ye, 50 litrelik depo ise 3.496 TL'ye mal oluyor.

Daha büyük depolarda maliyet 4 bin TL sınırını da aşıyor. 55 litrelik bir benzin deposunun tamamen doldurulması yaklaşık 3.846 TL tutarken, 60 litrelik bir depo için yaklaşık 4.195 TL ödemek gerekiyor.

Buna göre ortalama 50 litrelik bir otomobilin deposunu benzinle tamamen doldurmanın maliyeti yaklaşık 3.500 TL'yi buluyor.