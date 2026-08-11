Bankacılık sektöründe yıllık mevduat faiz oranlarının yüzde 40 - yüzde 42 bandına kadar yükselmesiyle birlikte risk almak istemeyen yatırımcıların ana tercihi yeniden TL mevduat oldu.

BDDK verilerine göre vatandaşların TL vadeli mevduatlarda biriken parası 8,2 trilyon lirayı aşarken, ticari mevduatlar dahil toplam mevduat hacmi yaklaşık 16 trilyon liraya ulaştı.

MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMASI: KİM NE KADAR KAZANIYOR?

Yıllık yüzde 42 faiz oranı ve yüzde 17,5 stopaj kesintisi dikkate alındığında, farklı mevduat tutarlarının 32 günlük net getirileri şu şekilde gerçekleşiyor:

Mevduat Tutarı Yıllık Faiz Oranı 32 Günlük Net Getiri 100.000 TL Yüzde 42,00 3.037 TL 1.000.000 TL Yüzde 42,00 30.378 TL 5.000.000 TL Yüzde 42,00 151.890 TL

TEMMUZ AYINDA TÜM YATIRIM ARAÇLARINI GERİDE BIRAKTI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Temmuz 2026'da tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1,78 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde vadeli TL mevduat ortalama yüzde 3,09 brüt getiri sağlarken, enflasyondan arındırılmış yüzde 1,29 net reel kazanç sunarak alım gücünü koruyan nadir enstrümanlardan biri oldu.

Temmuz ayında diğer ana yatırım araçlarının performansı ise şu şekilde gerçekleşti:

• Altın: Aylık bazda yüzde 4,8 reel kayıp yaşatarak yatırımcısını üzdü. Yıllık reel getirisi ise yüzde 8 seviyesinde pozitif kalmaya devam ediyor.

• Dolar (USD): Aylık yükselişi yüzde 1,75’te kalarak enflasyonun gerisinde kaldı ve sınırlı reel kayıp yaşattı.

• Euro (EUR): Nominal olarak yüzde 0,89 artsa da reel bazda yüzde 0,87 kaybettirdi.

• Borsa İstanbul (BIST 100): Temmuz ayında yaşanan satış dalgasıyla 14.600 puandan 13.200 puana gerileyerek yatırımcısına aylık yüzde 2,61 reel kayıp yazdırdı.

• Devlet Tahvili (DİBS): Aylık yüzde 2,69 nominal getiri sağlarken yüzde 0,89 reel kazanç bıraktı.

UZMANLAR NE DİYOR? MEVDUAT CAZİBESİNİ KORUYACAK MI?

Borsa İstanbul'un ağustos ayıyla birlikte yeniden 13.900 puanın üzerine tırmanması ve altının ağustos döneminde toparlanma emareleri göstermesi dikkat çekse de yüksek faiz ortamının yılın geri kalanında da sürmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu koruması durumunda, TL mevduatın önümüzdeki dönemde de risksiz getiri arayan yatırımcılar için ana liman olmayı sürdüreceği öngörülüyor.

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