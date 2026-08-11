Memur emeklilerine 2023 yılında verilen seyyanen zammın yansıtılmamasıyla ilgili hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görülen iki başvurunun birleştirildiği ve dosyanın karar aşamasına yaklaştığı bildirildi.

Şebnem Arda Boğa'nın YouTube yayınına katılan Avukat Ali Erdem Gündoğan, AYM'nin dosyayı adli tatilde ele aldığını ve 6 Ağustos'ta ikinci başvurunun birinci dosyayla birleştirildiğini açıkladı. Gündoğan, birinci dosyanın pilot dosya olarak belirlendiğini ve böylece tek bir başvuru üzerinden sürecin devam ettiğini söyledi.

OLUMLU KARAR ÇIKARSA 25 BİN TL ÖDEME İDDİASI

Gündoğan'ın değerlendirmesine göre, AYM'nin başvuruyu olumlu sonuçlandırması halinde memur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık 25 bin TL'lik seyyanen ödeme yansıtılabilecek.

Gündoğan ayrıca, 2023 Temmuz döneminden bu yana ödenmediği ileri sürülen tutarların geriye dönük olarak hesaplanması halinde yaklaşık 1 milyon TL'lik birikmiş alacak ortaya çıkabileceğini savundu.

Ancak söz konusu rakamların henüz kesinleşmiş bir ödeme veya AYM kararı olmadığının altını çizmek gerekiyor. 25 bin TL zam ve 1 milyon TL geriye dönük ödeme, avukat Gündoğan'ın olumlu karar senaryosuna ilişkin değerlendirmeleri olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde güncel haberlerde de AYM'nin henüz nihai karar vermediği belirtiliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 55 BİN TL OLABİLİR

Gündoğan, olumlu karar çıkması durumunda en düşük memur emekli maaşının yaklaşık 55 bin TL seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Buna göre mevcut yaklaşık 28-30 bin TL seviyesindeki maaşlara 25 bin TL civarında bir ödeme eklenmesi gündeme gelecek.

Avukat Gündoğan, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş farkının da bu gelişmeyle yeniden tartışmaya açılabileceğini belirtti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN DE DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gündoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren ayrı bir TÜİK'in eksik veri davası bulunduğunu ve bu dosyanın yaklaşık 3,5 aydır hakim önünde olduğunu söyledi. Davadan eylül ayında karar çıkmasını beklediğini belirten Gündoğan, olumlu sonuçlanması halinde bunun SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları üzerinde de etkili olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, 2023'te görevdeki memurlara 8.077 TL seyyanen ödeme yapılırken memur emeklilerinin bu ödemeden yararlanamaması, uzun süredir hukuki ve siyasi tartışmaların konusu olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak gözler AYM'nin vereceği karara çevrilmiş durumda. Mahkemenin nihai kararı açıklanmadan memur emeklilerine 25 bin TL zam veya 1 milyon TL geriye dönük ödeme yapılacağı kesinleşmiş değil.

Kaynak: Yeniçağ