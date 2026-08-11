Goldman Sachs’ın Küresel Bankacılık ve Piyasalar Eş Başkanı Ashok Varadhan, yüksek faiz ve petrol fiyatlarına ilişkin endişelere rağmen yatırımcılara piyasalarda kalma çağrısı yaptı. Varadhan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırmasını beklemediklerini belirterek, ekonomik büyümenin yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışlarıyla desteklenebileceğini söyledi.

Goldman Sachs, yatırımcıları üç temel kanaate dayanarak piyasada kalmaya çağırıyor.

FED'İN FAİZ ARTIRMASI BEKLENMİYOR

Varadhan, Fed'in bu yıl faiz artırmayacağını ve faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalacağını öngördü. Bu beklentinin arkasında ise enflasyon üzerindeki bazı yukarı yönlü baskıların zamanla azalacağı görüşü bulunuyor.

Yüksek faizlerin piyasalarda baskı oluşturmasına karşın, enflasyonun seyri ve ekonomik büyümenin dayanıklılığı, para politikasının önümüzdeki dönemde daha fazla sıkılaştırılmasına gerek kalmayabileceği beklentisini güçlendiriyor.

PETROL FİYATLARINDA 70 DOLARIN ALTI BEKLENTİSİ

Goldman Sachs yöneticisinin yatırımcılara yönelik iyimser yaklaşımındaki ikinci önemli unsur ise petrol fiyatları oldu.

Varadhan, petrol fiyatlarının 2026'nın ilerleyen dönemlerinde varil başına 70 doların altına gerileyebileceğini öngörüyor. Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği ve ekonomik görünümü destekleyebileceği değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKÂ BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEBİLİR

Varadhan'ın piyasada kalma çağrısının üçüncü ayağını ise yapay zekâ yatırımları oluşturuyor.

Yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek yatırımların kısa vadede enflasyonist baskı yaratabileceğini belirten Varadhan, altyapının kurulmasının ardından ortaya çıkacak verimlilik artışlarının enflasyonu aşağı çekebileceğini ve ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini ifade etti.

Ekonominin temel nominal büyümesinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Varadhan, dış baskıların azalmasıyla yapay zekânın sağlayacağı verimlilik kazanımlarının büyümeye daha fazla katkı sunabileceğini düşünüyor.

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