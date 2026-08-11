Şirket tarafından 11 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ile Goldwind International Renewable Energy Limited ve Goldwind Turkey Enerji A.Ş. arasında türbin tedarik sözleşmesi imzalandı.

TÜRBİN TEDARİĞİNİ GOLDWİND YAPACAK

Sözleşme, 82,16 MWe/88 MWm kurulu güce ve 90,5749 MWh depolama kapasitesine sahip olması planlanan Manisa Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'ni kapsıyor.

Anlaşma kapsamında santralde kullanılacak tüm rüzgar türbinlerinin tedarik ve kurulumu Goldwind tarafından gerçekleştirilecek.

İLK TÜRBİNLER MAYIS 2027'DE DEVREYE ALINACAK

Aksa Enerji'nin açıklamasında, Manisa Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'nde ilk türbinlerin Mayıs 2027'de devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

Söz konusu proje, rüzgar enerjisi üretiminin yanı sıra enerji depolama kapasitesiyle de öne çıkıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aksa Enerji'nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

AKSEN hisseleri haftalık bazda yüzde 13,74, aylık bazda yüzde 14,77 değer kaybetti. Yazım sırasında yüzde 3,1 değer kaybederek 79,75 TL’den işlem gördü.

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