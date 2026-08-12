ABD'de piyasaların yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı. Böylece yıllık enflasyon haziran ayındaki yüzde 3,5 seviyesinden gerileyerek üst üste ikinci ay yavaşladı.

Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşti.

ENFLASYON YÜZDE 3,4'E GERİLEDİ

ABD'de yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 3,4'e gerilerken, haziran ayında yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon mayıs ayında yüzde 4,2 ile 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış, ardından haziran ve temmuz aylarında art arda gerilemiş oldu.

Aylık tarafta ise TÜFE yüzde 0,1 arttı. Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4 gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş göstermişti

ENERJİ ŞOKUNUN ETKİSİ AZALDI

Temmuz enflasyonunun ayrıntıları, İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan şokun tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin azalmaya devam ettiğine işaret etti.

BLS verilerine göre enerji endeksi temmuz ayında yüzde 1,5 gerilerken, barınma endeksi yüzde 0,1 arttı. Barınma maliyetlerindeki yükseliş, aylık manşet enflasyondaki artışın yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

ONS ALTINDA 20 DOLARI AŞAN YÜKSELİŞ

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlandı.

Veri öncesinde 4 bin 406,94 dolar seviyesinde bulunan ons altın, rakamların açıklanmasının ardından TSİ 15.45 itibarıyla 4 bin 428,79 dolara yükseldi.

Böylece ons altın kısa süre içerisinde 21,85 dolar değer kazanırken, yükseliş yaklaşık yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

GÖZLER FED'İN EYLÜL TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesinin ardından piyasaların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül'de gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

Fed, bir tarafta yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam eden enflasyonu, diğer tarafta son dönemde zayıflama sinyalleri veren iş gücü piyasasını değerlendirecek. Son istihdam verilerindeki yavaşlama ile enflasyonun yeniden gerilemesi, Fed'in önümüzdeki faiz kararında dikkate alacağı iki önemli gösterge olarak öne çıkıyor