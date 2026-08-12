Anadolu Ajansı'nın Pakistanlı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, söz konusu karar, 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında yer alan 60 günlük ateşkes süresinin gelecek hafta sona ereceği bir dönemde geldi.

GÜMÜŞ YÜZDE 3 YÜKSELDİ

Gelişmenin ardından gümüş fiyatlarında hızlı yükseliş görüldü. TSİ 12.27 itibarıyla ons gümüş yüzde 3 yükselişle 66,61 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş de aynı dakikalarda yüzde 3 değer kazanarak 102,19 TL seviyesine çıktı.

ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Altın piyasasında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. TSİ 12.29 itibarıyla gram altın yüzde 1,09 yükselişle 6.676 TL'ye ulaştı.

Ons altın ise aynı saatte yüzde 1,02 artışla 4.413 dolar seviyesinden işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Değerli metallerde yükseliş görülürken, ham petrol fiyatları ise yönünü aşağı çevirdi. Ham petrol yüzde 0,59 düşüşle 82,71 dolar seviyesine geriledi.

Piyasalarda ABD-İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, jeopolitik risklerdeki değişimin başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metaller ile enerji fiyatları üzerindeki etkisi izleniyor.

BIST100 endeksinde de pozitif hava görüldü. Endeks yazım sırasında yüzde 1,42'lik yükselişle 13899 puandan işlem gördü.

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