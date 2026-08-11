CarrefourSA (CRFSA) tarafından 11 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, paylar üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketlerine dair kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğu ifade edildi.

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri gereğince yapılan açıklamada, şirket bünyesinde hisse fiyatını etkileyecek ve henüz kamuya duyurulmamış gizli bir gelişme olmadığını vurguladı.

KAP bildiriminde öne çıkan ifadeler şu şekilde sıralandı:

• Açıklanmamış Bilgi Yok: Şirket paylarında son günlerde gözlemlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak; şirketin bilgisi dahilinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken ve henüz açıklanmamış herhangi bir durumun bulunmadığı belirtildi.

• Operasyonlar Olağan Seyrinde: Şirketin tüm ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin planlandığı şekilde olağan seyrinde devam ettiği kaydedildi.

• Şeffaflık Vurgusu: İlerleyen süreçte kamuya açıklanması gereken herhangi bir gelişme yaşanması halinde, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde kamuoyuyla derhal paylaşılacağı ifade edildi.

BORSA TARAFINDA SERT YÜKSELİŞ TAKİP EDİLİYORDU

CRFSA payları, alınan dev finansal destek haberleri ve artan işlem hacminin etkisiyle Borsa İstanbul'da üst üste primlenerek tavan seviyeleri test etmişti.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği, bu tür ani ve yüksek oranlı fiyat/hacim değişimlerinde şirketlerden yatırımcıları korumak adına bu tarz doğrulama veya bilgilendirme açıklamaları talep edilebiliyor.

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