Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı çerçevesinde işlem gören payların fiyatlarında yapılan düzeltmeleri duyurmaya devam ediyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirim doğrultusunda, bugün kâr payı avansı ödemesi gerçekleştiren Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) paylarında fiyat düzeltmesine gidildi.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) statüsünde faaliyet gösteren Akmerkez GYO'nun dağıttığı kâr payı avansında, ilgili mevzuat gereği gelir vergisi stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulandı.

Bu kapsamda yatırımcılara sunulan brüt ve net temettü tutarları eşitlendi.

Şirketin pay başına belirlediği kâr payı detayları şu şekilde:

• 1 TL Nominal Değerli Pay Başına Brüt Temettü: 3,7000000 TL

• 1 TL Nominal Değerli Pay Başına Net Temettü: 3,7000000 TL

• Gelir Vergisi Stopaj Oranı: Yüzde 0

• Hissede Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 254,55 TL

ÖDEME VE HAK KULLANIM TAKVİMİ

Şirketin kâr payı avansı sürecine ilişkin kritik tarihler şu şekilde sıralandı:

• Hak Kullanım Tarihi: 11 Ağustos 2026

• Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2026

• Hesaplara Geçiş (Ödeme) Tarihi: 13 Ağustos 2026

Hak kullanım tarihinin gelmesiyle birlikte, AKMGY payları Borsa İstanbul bülteninde hesaplanan bu yeni teorik fiyat referans alınarak işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcıların hesaplarına yansıyacak nakit bakiyeler ise 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kullanılabilir duruma gelecek.

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