Borsa İstanbul A.Ş., 11 Ağustos 2026 tarihinde seans başlamadan önce KAP üzerinden IDGYO paylarına ilişkin açıklamada bulundu.

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, IDGYO.E işlem sırasının finansal tabloların son gönderim tarihi itibarıyla KAP'a gönderilmemesi nedeniyle geçici olarak işleme kapatıldığı bildirildi.

Böylece IDGYO paylarında yatırımcılar, işlem sırası yeniden açılana kadar alım-satım işlemi gerçekleştiremeyecek.

BİLANÇO İÇİN SON TARİH 10 AĞUSTOS'TU

Konsolide olmayan finansal tabloların açıklanması için belirlenen son tarih 10 Ağustos 2026 idi.

IDGYO, finansal tablolarını bu tarihe kadar KAP'a bildirmedi. Sürenin dolmasının ardından Borsa İstanbul, 11 Ağustos seansı öncesinde şirketin pay sırasını geçici olarak işlemlere kapattı.

IDGYO PAYLARI NE ZAMAN İŞLEME AÇILACAK?

Şirketin gerekli finansal tabloları ve açıklamaları KAP'a göndermesinin ardından IDGYO.E işlem sırasının yeniden işleme açılması bekleniyor.